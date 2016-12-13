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60 рублей за доллар - последний рубеж обороны

Сегодня перед открытием торгов в России, складывается относительно благоприятная обстановка для продолжения укрепления рубля.

В вечернюю сессию рынок прошел уровень 61 и стабилизировался на отметке 60.85. В азиатскую сессию вышли неплохие данные из Китая - промпроизводство и розничные продажи оказались лучше прогнозов - рост год к году 6.2% и 10.8% соответственно. Эта статистика оказывает поддержку активам emerging markets. Цена на нефть стабилизировалась в районе 55.50, при этом уровне рубль выглядит несколько недооцененным. Остатки на коррсчетах в России составляют около 2 трлн. рублей, ЦБ РФ анонсировал на сегодня депозитный аукцион для стерилизации излишней ликвидности.

Внешний фон благоприятен - Трамп утром во вторник представит нового секретаря госдепартамента США, возможно им станет CEO компании Exon Рекс Тиллерсон, у которого давние тесные связи с Кремлем, причем он даже награжден орденом Дружбы. В перспективе это назначение благоприятно для российских активов.

Только ожидания более агрессивных комментариев со стороны ФРС в среду могут сегодня помешать рублю пройти последний в этом году важный уровень сопротивления - 60 рублей за доллар.

Олег Богданов, старший аналитик "Телетрейд групп"