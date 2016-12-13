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Потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области в ноябре увеличилось на 0,7% относительно ноября 2015 года

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Иркутской области» (Иркутское РДУ), объем потребления электроэнергии в Иркутской энергосистеме в ноябре 2016 года составил 4909,3 млн кВт•ч электроэнергии, что на 0,7% больше, чем аналогичный показатель за ноябрь прошлого года.

Выработка электроэнергии в энергосистеме Иркутской области в ноябре 2016 года составила 4427,9 млн кВт•ч, что на 3,9% больше объема выработки за ноябрь 2015 года.

С начала года потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области составило 47989,2 млн кВт•ч, что на 1,3% больше объема потребления за январь-ноябрь прошлого года. За этот же период электростанции Иркутской области выработали 44791,7 млн кВт•ч электроэнергии, что на 2,9% больше выработки за одиннадцать месяцев 2015 года.

Дефицит электроэнергии в энергосистеме Иркутской области покрывался за счет перетоков электроэнергии по межсистемным линиям электропередачи из смежных энергосистем. Объем сальдо-перетоков электроэнергии в ноябре 2016 года составил 481,4 млн кВт•ч, за одиннадцать месяцев текущего года этот показатель составил 3197,5 млн кВт•ч.