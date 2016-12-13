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В Иркутской области выявлены многочисленные нарушения ФЗ при диспансеризации детей-сирот

В Эхирит-Булагатском районе прокуратура провела проверку исполнения ФЗ об охране здоровья граждан при проведении ежегодной диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ходе которой выявлены многочисленные нарушения порядка проведения профилактического мероприятия.

Обнаружилось, что в связи с отсутствием в штате областной больницы № 2 узких специалистов к проведению диспансеризации привлекались специалисты других медучреждений области. При этом у привлеченных врачей-психиатров из Иркутского областного психоневрологического диспансера не было дополнительного проф. образования в сфере диагностики и лечения психических расстройств и расстройств поведения у детей.

При проведении диспансеризации медицинскими работниками больницы использовались бланки диспансерных карт, не соответствующих установленному образцу, большое количество детей обследовали без добровольного согласия законных представителей на медицинское вмешательство.

Во многих картах отсутствуют заключения врачей ортопеда, хирурга, невролога, педиатра, сведения о проведенных лабораторных исследованиях, заключения об определении ребенку медицинской группы для занятий физкультурой. Кроме того. проверкой выявлены факты обследования детей специалистами, не состоящими в медицинской комиссии.

Таким образом, прокуратурой установлено, что профилактическое мероприятие в больнице в этом году проведено на крайне низком уровне, при повсеместном нарушении порядка ее проведения. Ненадлежащее исполнение медицинскими работниками функциональных обязанностей в итоге повлекло нарушение прав несовершеннолетних на качественное оказание медицинских услуг, охрану их здоровья, сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

По результатам проверки прокурором района главному врачу больницы внесено представление.