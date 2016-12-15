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5 тезисов о российской экономике от главного аналитика ВТБ 24 Станислава Клещёва

8 декабря банк ВТБ провел семинар для частных инвесторов и акционеров в Иркутске. Специально из столицы на мероприятие прибыл Станислав Клещёв, главный аналитик, управляющий директор Инвестиционного департамента ВТБ 24. Он познакомил слушателей с современными макроэкономическими тенденциями и рассказал о российском рынке акций.

С порталом SIA.RU Станислав поделился своими соображениями о ситуации в экономике. Мы выбрали 5 самых важных тезисов признанного аналитика.

Позитивные прогнозы относительно 2016 года оправдались не до конца

– С одной стороны, мы полностью удовлетворены динамикой цен на нефть за 2016 год, поскольку она оказала сильную поддержку российской экономике. Однако итоговый результат динамики ВВП, который мы увидим в конце года, не будет таким позитивным, как мы ожидали. Мы рассчитывали, что экономика пройдет дно летом, во втором-третьем квартале. К сожалению, этого не случилось.

Четвертый квартал тоже остается под большим вопросом. Правильным будет говорить, что экономика выйдет на траекторию роста на рубеже 2016-2017. Эта полугодовая задержка с темпами восстановления и есть главный негатив, который случился в 2016 году. Тем не менее, начинают развиваться положительные тенденции, и на 2017 год мы смотрим с бОльшим оптимизмом.

По итогам 2017 года мы ожидаем увидеть экономический рост более 1%. К сожалению, это не те темпы роста, которые хотелось бы видеть и правительству, и российским инвесторам.

Сейчас мы выходим из рецессии, но, не стоит рассчитывать на бурный темп восстановления. Текущая структура экономики не позволяет рассчитывать на опережающие темпы экономического роста в РФ по сравнению с глобальным ВВП.

Предприниматели излучают уверенность и оптимизм

– Предприниматели сами ощущают, что экономика выходит из кризиса. На это указывают та уверенность, которую они излучают и улучшающиеся операционные показатели их компаний. Индексы и индикаторы деловой активности уже давно вышли в плюс. Так что можно смело говорить о том, что бизнес начинает с большим оптимизмом смотреть вперед, больше вкладываться в свое будущее, в свое развитие.

Потребители отходят от сберегательной модели

– Потребители уже отходят от сберегательной модели, начинают совершать крупные покупки, и в первую очередь это касается ипотеки. Снижение процентных ставок, вслед за снижением инфляции, является тем самым драйвером, который может вывести экономику на новую спираль развития. Это трудно переоценить. Мы практически не жили при низких ставках. Способность ЦБ РФ снизить инфляцию до таргетируемых уровней приведёт к колоссальному снижению ставок,активизации инвестиционных процессов. Бизнес будет чувствовать себя гораздо увереннее, если поймет, что цены находятся под контролем, а процентные ставки по кредитам адекватны тем темпам, которые бизнес может демонстрировать.

Восстановление будет медленным

– Скорее всего, темпы роста нашей экономики останутся в пределах 2 %. Будет происходить медленное восстановление. Потребители будут более рационально подходить к тратам: они не будут себе отказывать в том, что им на самом деле необходимо, но покупок пятого телефона в кредит, как это было 10 лет назад, уже не будет. Потребители начнут более ответственно подходить к своему финансовому планированию.

Одним из главных последствий снижения процентных ставок для физических лиц станет поиск привычного для себя возврата на капитал, который уже не смогут обеспечить банковские депозиты. Мы ожидаем выраженного смещения интереса населения от традиционных банковских услуг к инвестиционным услугам. В настоящий момент это особенно заметно поведению состоятельного сегмента клиентов банка. Практически нулевые ставки по валютным депозитам заставляют людей перекладываться в еврооблигации и инвестировать на зарубежных рынках капитала.

Непоколебимый курс и закрепление инфляции

– Мы прогнозируем, что в 2017 году курс рубля к доллару останется в прежнем диапазоне. Те уровни, которые мы сейчас наблюдаем, 61-65, по всей видимости, будут актуальны и в конце следующего года. При этом мы исходим из того, что цены на нефть по году будут немногим выше 50 долларов за баррель.

После решения ОПЕК нефть торгуется выше, в моменте можем преодолеть уровень $60 за баррель Brent, но в среднем по году, я думаю, останемся вблизи пятидесятидолларовой отметки.

Экономическая ситуация улучшится, восстановление экономики начнет выражаться в положительных цифрах. Мы ожидаем увеличения инвестиционной активности.

Инвестиции, снижавшиеся на протяжении последних лет, снова выйдут в плюс, и это не может не радовать. Другим важным ожидаемым событием ближайших месяцев станет закрепление инфляции на уровне ниже 5-6 %. По итогам ноября мы уже ушли ниже 6 %. Устойчивое закрепление данного показателя ниже обозначенных отметкок будет важным завоеванием, которым российская экономика сможет потом гордиться.