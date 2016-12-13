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«Черные лесорубы» Приангарья нанесли ущерб лесному фонду на сумму более 137 тыс. рублей

7 декабря 2016 года Аларский районный суд признал двоих жителей г. Черемхово виновными в незаконной рубке леса, предусмотренной ст.260 ч.3 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев и 2 года условно, сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

К тому же, суд удовлетворил иск прокурора Аларского района о взыскании с них суммы ущерба, причиненного незаконной рубкой лесных насаждений на территории Аларского района, в размере более 137 тыс. рублей, а также го взыскании в счет возмещения причиненного ущерба личного автомобиля одного из осужденных.

Приговор суда в законную силу не вступил.