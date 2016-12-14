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Почему в России возросло число заключаемых брачных контрактов?

Брачный договор в России становится популярным. Все чаще супруги заключают такое соглашение, как своего рода гарантийную сделку по защите имущественных прав после развода. По статистике Федеральной нотариальной палаты, за последние полгода количество брачных контрактов в нашей стране выросло на 6% и составило более 24 тысяч. Но в соотношении с количеством зарегистрированных браков – а это почти 1,2 млн. в год, пока данный показатель не велик - всего 4,3 %, однако стабильно демонстрирует динамику роста. Почему россияне все чаще отдают предпочтение брачному договору, и какие плюсы видят в расчетливом распределении своего капитала, в настоящей статье адвоката Олега Сухова (Юридический центр адвоката Олега Сухова).

И сохранить, и приумножить

Нарастающую популярность брачных контрактов можно объяснить, скорее, внешними факторами, ведь нормы закона в отношении использования договора, принципиально не изменились. Для россиян становится очевидным, что создание семьи при всей кажущейся романтики – процесс непредсказуемый, и у «разбитого корыта» никому не хочется остаться. Поэтому брачный договор, обычно ассоциирующийся у русского человека с недоверием или расчетом, сегодня все чаще признается документом рациональным и необходимым.

Поскольку закон позволяет заключать брачный контракт, как до женитьбы, так и в течение всей семейной жизни, многие россияне активно пользуются такой свободой. Например, если один из супругов за время брака успевает построить успешный бизнес или становится владельцем солидного пакета акций какой-либо компании, то невольно задумается о том, как сохранить капитал, ведь в случае развода он рискует целым состоянием. По закону такое имущество является совместно нажитым, а значит, делится поровну между мужем и женой. Брачный договор – единственный выход спасти положение. По нему супруг может инициировать отчисление неплохих дивидендов своей семье, а сам продолжит оставаться полноправным владельцем бизнеса. Возможен и такой вариант, когда небольшая доля в предприятии отходит бывшей жене.

Интересы двух семей

После первого неудачного супружества люди зачастую не прочь скрепить брачные узы во второй и даже в третий раз. По данным Росстата доля повторных браков в России в среднем составляет 1/3 от ежегодного числа заключаемых союзов. И когда обязательства перед бывшими супругами и несовершеннолетними детьми долгое время сохраняются, например, в виде алиментов или материальной помощи, ничто так не укрепляет новую семью, как брачный договор.

При этом человек стремится защитить не только будущее наследство своего ребенка, но и доходы или имущество, которые были приобретены им в предыдущем браке. Соответствующий пункт зачастую и вписывают в договор, когда повторно женятся или выходят замуж. Далее определяют порядок раздела совместно нажитой собственности и ценных предметов – автомобилей, земельных участков, драгоценностей. На случай развода квартиру или дом обычно делят поровну, но бывает и так, что супруги договариваются о разных долях, - говорит адвокат Олег Сухов, - то есть устанавливают иной режим раздела, чем прописано в законе. Документально подтверждая условия денежного содержания друг друга, расходы, закрепленные за каждым, а также степень участия в семейном капитале, супругу гораздо проще определиться по обязательствам перед бывшей женой, ребенком или другими родственниками.

Ипотечный кредит

Настойчивые рекомендации подписать брачный договор можно услышать и от сотрудников банка, когда молодая семья приходит брать ипотеку. Несмотря на то, что это не является обязательным условием, выполнить его клиенты охотно стремятся. Ведь, в конечном счете, такой вариант выгоден и им, и кредитной организации. Например, если супруги - не созаемщики, и ипотека оформлена на одного из них, то банки заставляют заключать брачный контракт, по которому другой супруг отказывается от претензий на квартиру. Такая оговорка спасает кредитора от возможных судебных споров на случай, если при разводе муж и жена не договорятся о разделе ипотечного жилья.

На практике семейные пары просчитывают различные рисковые комбинации при совместном займе и могут включить в договор, например, пункт о том, кому переходит недвижимость и в каких пропорциях, если один из супругов перестал вносить ипотечные платежи, но на имущество претендует. Обычно доли распределяют по взаимному согласию, соразмерно выплаченному первому взносу и сумме ежемесячных платежей. Выгода от заключения брачного договора, - говорит адвокат Олег Сухов, - многим семьям становится очевидна, как только они представят, что без этого документа имущество при разводе делилось бы по закону, то есть поровну между супругами вне зависимости от того, сколько каждый из них вложил в купленную квартиру.

А как «у них»?

Кстати, в России учет брачных договоров ведется с 2014 года. За прошедшее время в единой информационной системе нотариата было зарегистрировано 87 тысяч таких соглашений. В этом смысле отечественный опыт можно считать уникальным в отличие от США и Европы, где подобной статистики вообще нет, хотя популярность брачных контрактов там уверенно набирает обороты. Так, по данным Гарвардской школы права, еще в 2003 году только 5-10 % населения штатов изъявляли желание заключить брачные договоры. А уже 10 лет спустя, в ходе опроса 1600 членов Американской академии брачных адвокатов, 63% респондентов сообщили об увеличении количества заключенных контрактов в несколько раз за последние три года.

Большинство американских пар при этом считают брачный договор обязательным для будущих молодоженов. По их мнению, он не только не ослабляет брак, но и укрепляет его. Это обеспечивает финансовую уверенность для обеих сторон тогда, когда ограничиваться рамками законов, регулирующих раздел имущества, не рационально. По словам опрошенных, соглашение между супругами крайне необходимо, если в брак вступает состоятельный человек и вовсе не обязательно, когда женятся молодые, находящиеся в равных финансовых условиях.