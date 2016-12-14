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Средний чек "толстеет" с каждым месяцем, но только не в Сибири

Средний чек начал расти с сентября. Не остановил он свой рост и в ноябре. По итогам последнего осеннего месяца он поднялся на 1,5% (8 рублей). Таким образом, средняя единовременная сумма покупок в магазине составила 548 рублей. Однако величина нынешнего чека всё ещё уступает значениям трехлетней давности.

Средний чек* продолжил в ноябре тенденцию роста, начатую в сентябре. Причем темп роста снижается с каждым месяцем. Так, в ноябре средний чек увеличился на 1,5% или 8 рублей, увеличив суму средней единовременной оплаты покупок в магазине до 548 рублей.

Однако сумма чека всё еще далека от величины годичной (587 руб.), двухгодичной (581 руб.) и даже трехгодичной (560 руб.) давности. И это абсолютные величины чека без учета инфляции.

Увеличению чека в ноябре в первую очередь поспособствовали жители ЦФО во главе с москвичами, которые стали тратить на 7-9% больше за один поход в магазин. Приволжский и Уральский федеральные округа также поддержали положительную динамику чека с ростом в 1,1%. Однако в остальных округах было зафиксировано сокращение среднего чека в ноябре – от скромного -0,2% на северо-западе до ощутимых -11% на Дальнем Востоке. Напомним, что и в общей покупательской активности дальневосточники и жители северо-запада в ноябре показали снижение повседневных трат.

Что касается Сибирского Федерального округа, то здесь средний чек "похудел" на 5,2% и составил 442 руля в ноябре.