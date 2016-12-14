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Альфа-Банк для иркутского бизнеса: чем запомнится 2016 год

14 декабря 2016

В операционном офисе «Иркутский» Альфа-Банка подвели итоги работы за 9 месяцев текущего года. Виталий Моторин, директор по массовому бизнесу Альфа-Банка в Иркутске, рассказал о том, чем банк порадовал в этом году предпринимателей города, и поделился планами на будущее.

1. Клиенты: каждый десятый выбрал Альфу

Количество компаний массового бизнеса (с выручкой до 350 млн рублей), обслуживающихся в операционном офисе «Иркутский» Альфа-Банка, за 9 месяцев 2016 года увеличилось на 18% и превысило 3,5 тысячи. При этом доля банка в сегменте малого бизнеса выросла до 11,5%.

Виталий Моторин: Потенциал возможностей велик. Наращивать клиентскую базу мы планируем не только в городах присутствия банка. Если в Иркутске и Ангарске каждый десятый предприниматель обслуживается в Альфа-Банке, то в Иркутской области наша доля – всего 4%. Порядка 50% наших потенциальных клиентов находятся в городах, где нет отделений Альфа-Банка. Стать клиентом банка позволит проект «Удаленный город». Предприниматель, находясь в населенном пункте, в котором нас нет физически, сможет зайти на сайт банка, подать заявку на открытие расчетного счета. Курьер за счет  банка заберет документы, отправит оригиналы в Москву – после этого счет будет открыт, и клиент сможет пользоваться продуктами и услугами Альфа-Банка с помощью каналов удаленного доступа. Так мы сможем помогать клиентам не только в городах присутствия Альфы, но и в городах временного отсутствия.

2. Обслуживание: еще удобнее

Успех Альфы у предпринимателей объясняется не только широкой линейкой продуктов и услуг, но и удобством взаимодействия с банком. В этом году, например, Альфа-Банк в очередной раз продлил операционный день для клиентов. Если пять лет назад отправить «платежку» можно было до 15:30, то сегодня – до 21:00 (на счет в другом банке) и до 23:30 (на счет Альфа-Банка). Это действительно серьезный шаг навстречу нашим предпринимателям.

Виталий Моторин: Постоянно улучшается и наше мобильное приложение для бизнеса. Например, теперь с его помощью можно проверить благонадежность своих партнеров. Когда клиент впервые вводит реквизиты нового контрагента, банк проводит проверку и сообщает: «Контрагент надежен». Если же у партнера были какие-то проблемы: приостановления деятельности, аресты счетов – мы расскажем об этом в режиме он-лайн.

Еще одна новая опция – распознавание реквизитов по фотографии. Контрагент приносит счет на бумаге – вы фотографируете его, мобильный банк автоматически заполняет «платежку», и ее можно тут же отправить. Зачем тратить лишнее время, когда все можно делать с телефона – быстро и удобно?

3. Alfa Business Week: полезно для бизнеса

Помогать малому бизнесу развиваться – одна из ключевых задач Альфа-Банка. Причем делается это не только за счет удобного расчетно-кассового обслуживания, доступных кредитных продуктов, но и с помощью нефинансовых сервисов.

Виталий Моторин: Осенью 2016 года мы провели в Иркутске масштабное мероприятие – деловой форум Alfa Business Week. Приглашенные эксперты в течение нескольких дней делились с иркутскими предпринимателями, бухгалтерами компаний, руководителями отделов полезной и нужной информацией. Одним из главных событий Alfa Business Week стала встреча Клуба Клиентов. Мы собрали 300 предпринимателей – как действующих клиентов банка, так и потенциальных. Приглашенные эксперты, лидеры своей деятельности, рассказали им о том, как шаг за шагом развивать свой бизнес, дали ценные рекомендации на сессии «Сравни себя».

<p>Фото А. Федорова</p>

Фото А. Федорова

4. Клуб Клиентов: новые партнеры

На специальном портале Клуба Клиентов Альфа-Банка каждая компания, являющаяся клиентом банка, может создать свою визитку и обмениваться с коллегами по «предпринимательскому цеху» продуктами и услугами, получая особые условия и скидки. Среди федеральных партнеров Клуба – такие крупные компании, как Mail.ru, Яндекс, HeadHunter, «Билайн».

Виталий Моторин: В этом году добавилось еще несколько новых партнеров, в том числе – Mail Target. Компания предлагает начинающим предпринимателям 10 тысяч рублей на старт и дает возможность рекламировать свою компанию в соцсетях. Также в этом году мы запустили проект «Онлайн-регистрация». Тот, кто хочет открыть свой бизнес, может зайти на сайт Альфа-Банка, зарегистрировать свою компанию, затем наш менеджер приедет к клиенту, мы откроем расчетный счет, и все возможности Клуба Клиентов станут ему доступны. Предприниматель сможет с помощью HeadHunter найти, возможно, первого своего сотрудника, с помощью «Яндекс» разместить свою, возможно, первую рекламу и так далее. Мне тяжело сказать, чего мы не даем предпринимателям (смеется). На портале Клуба Клиентов действительно есть все, что может пригодиться бизнесмену в его деятельности. Клиенты Альфы просто обречены на успех.

5. Кредитование: «затишье» прекратилось

По итогам девяти месяцев 2016 года Альфа-Банку в Иркутске удалось нарастить комиссионный доход от операций с клиентами на 34%. Сегодня на транзакционные доходы приходится около 60% в структуре операционной прибыли. Тем не менее, банк рассчитывает нарастить и доходы от кредитования.

Виталий Моторин: В течение пяти лет своей работы подразделение малого бизнеса Альфа-Банка делало акцент именно на транзакционное направление. Нам важно быть удобным банком на каждый день, чтобы клиенты с удовольствием пользовались своим расчетным счетом, совершали операции.

<p>Фото А. Федорова</p>

Фото А. Федорова

Сегодня мы чувствуем спрос и на кредитование. Малые предприятия отреагировали на вызовы рынка, адаптировались к изменениям экономической ситуации. Мы пошли навстречу – снизили ставки кредитования в конце ноября, сейчас ставка составляет от 12,5% с учетом всех понижающих коэффициентов. Это одна из самых низких ставок в городе на беззалоговые кредиты. Поток заявок, который уже поступает, свидетельствует о том, что кредитные продукты действительно востребованы на рынке. «Затишье», которое мы наблюдали в 2014-2015 годах, прекратилось. Наблюдаем  рост развития бизнеса.


<p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p>
/ СИА /



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