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Альфа-Банк делает ставки

Альфа-Банк в 2017 году планирует увеличить розничный кредитный портфель на 30%. Для осуществления этого плана, банк уже в этом году предложил своим клиентам выгодные кредитные условия. Так, в сентябре этого года банк начал выдавать кредиты наличными физлицам под 13,99% годовых. Сегодня это минимальная ставка на рынке. Кроме этого, в банке значительно повысили ставки по депозитам.

Назад – к потреблению

Возврат к потребительской модели экономики отмечают в Альфа-Банке. Если в прошлом году большая часть населения предпочитая сберегательную финансовую модель, то со второй половины 2016 года стала заметна обратная тенденция. Об этом на состоявшейся на минувшей неделе пресс-конференции, посвященной подведению промежуточных итогов работы банка в 2016 году, рассказала директор по розничному бизнесу Альфа-Банка в Иркутске Ольга Беспечная.

По мнению экономистов, активизации потребительского кредитования способствует как рост зарплат, так и выгодные предложения от банков. К примеру, Альфа-Банк с сентября начал выдавать кредиты наличными для физических лиц по ставке от 13,99% годовых на сумму до 2 млн руб на срок до 5 лет. «Ставки ниже сегодня не предлагает никто», – подчеркнула Ольга Беспечная. Щедрое предложение клиенты банка оценили сразу: уже в сентябре объем выдач розничных кредитов вырос на 40%, а в ноябре показал почти двукратный рост. И это – не предел, считают в Альфа-Банке.

Сохранится положительная динамика кредитования физических лиц и в 2017 году. По словам Ольги Беспечной, ставки по кредитам в следующем году продолжат снижаться. Впрочем, уже сейчас эти изменения отразились на основных показателях работы банка. По итогам 9 месяцев 2016 года, чистая прибыль розничного бизнеса Альфа-Банка в Иркутском регионе составила 4,3 млн долларов, а размер кредитного портфеля розничного бизнеса вырос до 1,4 млрд. рублей.

Доля рынка по счетам до востребования уверенно удерживает третье место в регионе, уступая лишь банкам с госучастием и составляет более 2 млрд руб. Привлечению средств на счета в Альфа-Банк в том числе , способствуют, повышенные ставки по депозитам. Теперь клиенты, оформившие в банке помимо депозита еще и пакет услуг, будут получать более высокие ставки. Например, в рамках пакета услуг «Комфорт» клиенты могут получить доход до 8,76% годовых, а в рамках пакета услуг «Максимум+» – уже до 8,96% годовых. Ранее максимальный доход, независимо от пакета услуг, составлял 8,14% годовых.

Высокие технологии и «умные» деньги

Продолжает Альфа-Банк работать и над улучшением качества всех сервисов и услуг. Так, сегодня большинство операций со счетами можно выполнять через удаленные каналы обслуживания, такие как интернет-банк «Альфа-Клик» и мобильный банк «Альфа-Мобайл», количество пользователей которого за год увеличилось на 63%. «Мы рады всех видеть наших клиентов, но считаем, что нет необходимости каждый раз посещать отделение банка», – элегантно объяснила позицию Альфа-Банка Ольга Беспечная.

Одно из последних удобных обновлений, которые уже оценили иркутяне, – это возможность перевода средств с карты любого банка на карту Альфа-Банка совершенно бесплатно. Кроме того, Альфа-Банк располагает рядом эксклюзивных продуктов: к ним относится карта «РЖД» (за год ее обладателями стали 2 тыс. жителей Иркутской области), а также уникальная двухсторонняя карта «Близнецы», которая объединяет кредитную и дебетовую карту и не имеет аналогов в России. Помимо этого, Альфа-Банк предлагает широкую линейку карт с дополнительными привилегиями, так называемыми кобрендовыми картами, которые позволяют накапливать мили, получать бонусы, скидки и получать возврат денег обратно на карту Cash Back.

«Хочу подчеркнуть, что Альфа-Банк предлагает наиболее привлекательные условия начисления миль по программе «Аэрофлот Бонус», позволяя накапливать от 1,1 до 1,6 миль за каждые потраченные 60 рублей – в зависимости от типа карты.

Цифровое настоящее

Что касается последних digital-технологий, то тут Альфа-Банк тоже продолжает удивлять.

Клиенты Альфа-Банка получили возможность оплачивать свои покупки при помощи Apple Pay и Samsung Pay - лёгкого и безопасного инструмента, который полностью изменил сферу мобильных платежей, предложив скорость и удобство. «Это абсолютно безопасно, данные вашей карты нигде не высвечиваются, и при этом вы продолжаете накапливать мили, как при обычных расчётах пластиковой картой», – рассказали в Альфа-Банке. Стоит отметить, что для клиентов банка это не первый опыт использования таких передовых технологий: у многих клиентов уже в ходу бесконтактные часы и браслеты. Кстати, в этом году Альфа-Банк начал устанавливать и банкоматы с бесконтактной технологией, где карту достаточно приложить к специальному датчику. «Мы любим своим клиентов и стараемся делать все, чтобы они выбирали нас и получали удовольствие от использования всех сервисов банка», – подчеркнула Ольга Беспечная.

Еще одной полезной и важной услугой Альфа-Банка стали семинары по финансовой грамотности. Первый семинар по управлению личными и семейными финансами прошел в октябре этого года и показал востребованность такого формата работы. За два месяца специалисты банка провели семь таких встреч, участие в которых является бесплатным для всех желающих.

В 2017 году, по словам Ольги Беспечной, Альфа-Банк продолжит улучшать свои digital-сервисы, а также внедрять новые полезные услуги. Помимо этого, фокус в работе банка в следующем году, безусловно, будет сделан на кредитовании физических лиц, дальнейшем увеличении депозитного портфеля, наращивании активной клиентской базы и новых зарплатных проектов.

Татьяна Постникова