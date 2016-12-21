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Владимир Деркач, Альфа-Банк: «Аппетит к кредитному риску у нас будет возрастать»

Кризис в экономике и банковском секторе не помешал Альфа-Банку в Иркутске в этом году вырасти по многим показателям. Об успехах и их причинах, а также о задачах банка на 2017 год рассказал на пресс-конференции Владимир Деркач, управляющий Альфа-Банка в Иркутске.

Позитивные итоги

По итогам девяти месяцев 2016 года операционный офис «Иркутский» Альфа-Банка показал положительную динамику по чистой прибыли – она увеличилась в несколько раз.

Растет и клиентская база банка. Число активных клиентов-физических лиц в Иркутской области составило около 84 тысяч человек. Порядка четырех тысяч компаний также являются клиентами Альфа-Банка в регионе.

«Особо хотелось бы отметить компании с выручкой от 350 миллионов рублей – в этом сегменте рост клиентской базы составил более 40% за год. Технологии и сервис – это одни из основных драйверов роста клиентской базы.

Сегодня с нами около 350 таких предприятий – это серьезная цифра, наш прорыв. Безрисковая прибыль в сегменте выросла на 17%, кредитный портфель – в 4 раза», – поделился Владимир Деркач.

По его словам, бизнес выбирает Альфа-Банк не только из-за доступных тарифов, удобных онлайн- и мобильных приложений, конкурентных ставок по кредитам. «Большое значение имеет надежность финансовой структуры, – пояснил Владимир Деркач. – Нашу надежность подтверждает 25 лет работы на рынке. Сегодня наша основная задача – предоставить клиентам не только самые передовые сервисы, но и быть верным и надежным партнером, который может дать финансовую экспертизу на самом высоком уровне».

В октябре 2016 года Альфа-Банк вновь вошел в список Центробанка России как системно-значимый. А в ноябре подтвердил статус системообразующего банка, в котором можно размещать средства федерального бюджета РФ. "Само государство нам доверяет", – отметил Владимир Деркач.

Кроме того, первым среди банков России Альфа-Банк получил рейтинг аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

ВЭД – в приоритете

Одно из ключевых направлений в работе Альфа-Банка сегодня – обслуживание компаний, занимающихся внешнеэкономической деятельностью.

Поддерживая репутацию лучшего банка на валютном рынке (номинация Московской международной валютной ассоциации), Альфа-Банк в Восточной Сибири в целом расширил границы проведения валютных и рублевых платежей для клиентов, занимающихся ВЭД.

«Сегодня региональный бизнес активно взаимодействует с китайскими партнерами. Наш банк в свою очередь обеспечивает платежи, к примеру, с юанем день в день, делая расчеты для обеих сторон наиболее комфортными», - заметил управляющий Альфа-Банком в Иркутске.

«Я считаю, мы являемся самым технологичным банком для наших клиентов. Альфа-Бизнес Онлайн максимально приспособлен для юрлиц и ИП, ведущих ВЭД, – поделился своим мнением Владимир Деркач. – Например, предприятию необходимо завести паспорт сделки или сделать справку о валютных операциях. Эти простейшие функции настолько автоматизированы, что бухгалтеру достаточно ввести несколько данных, чтобы система сама заполнила все поля».

По его словам, в 2016 году было существенно доработано программное обеспечение, позволяющее минимизировать риски предприятий по обслуживанию валютных контрактов. Также была обновлена система «Альфа-Форекс», позволяющая проводить конверсионные операции в режиме онлайн.

«Теперь у клиентов есть возможность проводить конверсионные операции по биржевому курсу почти круглосуточно с 7 утра до 4 утра по местному времени. Мы можем предлагать лучшие курсы как для экспортеров, так и для импортеров, – рассказал Владимир Деркач. – Предложение в рамках системы «Альфа-Форекс» позволяет покрывать почти все часовые пояса и является практически единственным в своем роде».

По данным Euromoney FX Survey 2016, по объемам торговли на валютном рынке Альфа-Банк занимает 1-е место в России, в Центральной и Восточной Европе и 21-е место в мире. При этом Альфа-Банк - единственный российский банк в топ-50 мирового рейтинга маркет-мейкеров. Альфа-Банк один из 9 банков России, которые имеют достаточно высокий рейтинг международных агентств (таких как Fitch, Moody's) и получили лицензию Центробанка, дающую право подтверждать собственные активы управляющих компаний, размещенные на расчетных счетах и депозитах в банке.

Кредиты – в рост

Как отметил Владимир Деркач, Альфа-Банк всегда отличался грамотной кредитной экспертизой в корпоративном и розничном бизнесе: «У нас всегда был взвешенный подход к рискам. И в новой реальности эта позиция банка показала свою эффективность: по корпоративным клиентам просрочка у нас равна нулю».

«В связи с оживлением в экономике и планами Альфа-Банка расти быстрее рынка, наш аппетит к кредитному риску будет возрастать,

– рассказал управляющий Альфа-Банка в Иркутске. – Прежде всего, мы намерены наращивать долю корпоративного кредитования, финансировать проекты в тех отраслях, которые считаем наиболее перспективными – это агропромышленный комплекс, фармацевтика, горнодобывающая и лесная промышленность, транспорт».

По мнению Владимира Деркача, укрепление позиций Альфа-Банка в Иркутском регионе в 2016 году во многом связано с улучшением качества сервиса, предоставлением всего комплекса банковских услуг и продуктов по всем направлениям деятельности.

Фото Андрея Фёдорова