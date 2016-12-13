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Иркутский филиал ПГК увеличил погрузку на платформах

В ноябре 2016 года Иркутский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез более 14 тыс. тонн грузов на платформах, на 12% превысив аналогичные показатели 2015 года. Вагонооборот в данном сегменте увеличился на 18% и составил более 674 тыс. ваг/км. Доля ПГК в общем объёме погрузки на платформы на полигоне Восточно-Сибирской (ВСЖД) и Забайкальской железных дорог (ЗАБЖД) увеличилась с 3% до 4%.

Основную номенклатуру перевозок составили лесные и строительные грузы, машины и оборудование.

Положительная динамика обусловлена предоставлением качественного сервиса, увеличением отправок пиломатериала, железобетонных изделий со станций ВСЖД Улькан, Гидростроитель, Селенга.

В частности, перевозки строительных грузов выросли по отношению к аналогичным показателям 2015 года в 1,5 раза, до 4,3 тыс. тонн, машин и оборудования – в 1,6 раза 1,5 тыс. тонн.

Грузы следовали со станций ВСЖД и ЗАБЖД в адрес грузополучателей Восточной Сибири, Забайкальского края, Дальнего Востока, в страны СНГ, а также в Китай через пограничный переход Забайкальск.

АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В оперировании ПГК – около 170 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.

ПГК входит в железнодорожный дивизион международной транспортной группы Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding). Помимо железнодорожных активов, группа объединяет стивидорные компании на Северо-Западе и Юге страны и крупные российские судоходные активы.