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Ростелеком в Иркутске объявил новогодний конкурс

Иркутский филиал «Ростелеком» объявляет творческий конкурс «Новогодняя сказка». Участие могут принять все пользователи социальных сетей в период с 14 декабря 2016 по 14 января 2017 года.

«Ростелеком» предоставляет услуги на территории всей Иркутской области – региона 38. Самая популярная услуга – Интернет, и «Ростелеком» с уверенность может сказать: Интернет Региона 38 – это Интернет от «Ростелекома»! Интернет от «Ростелекома» скоростной, доступный, а главное, ДРУЖНЫЙ – и делает его таким большая дружная команда наших сотрудников и большая дружная семья наших пользователей.

Для участия в конкурсе мы предлагаем вам нарисовать и разместить в социальных сетях с хэштегами #дружныйинтернет #РостелекомНовыйГод рисунок, картину, открытку с новогодним сюжетом, который будет выполнен из цифр кода региона Иркутской области – 3 и 8, и их элементов! Рисунок может быть выполнен, как с использованием компьютерной графики, так и «от руки» - в творчестве ограничений нет.

Три участника, набравшие наибольшее количество лайков, получат призы! «Ростелеком» уже начал эстафету новогоднего настроения своим рисунком. Друзья, присоединяйтесь!

«Творчество – одно из самых полезных и интересных видов деятельности, новогодняя тема веселая и яркая, и наше дружное творчество поможет сделать этот зимний праздник более теплым – отметил директор Иркутского филиала Юрий Тиман. – В нашем конкурсе могут принять участие все пользователи Интернета: рисуйте, делайте репосты, собирайте лайки классы и выигрывайте призы».

Иркутский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Иркутской области. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Сибирь»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком».

ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,2 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 9,2 млн пользователей, из которых свыше 4,0 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 9 месяцев 2016 г. составила 217,0 млрд руб., OIBDA достигла 72,4 млрд руб. (33,4% от выручки), чистая прибыль - 8,7 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, а также агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”.