Администрация Иркутска намерена расторгнуть контракт с подрядчиком по ремонту детских площадок

Администрация Иркутска намерена расторгнуть контракт с недобросовестным подрядчиком за некачественно выполненные работы по ремонту детских площадок на территории Свердловского округа.

Как пояснила заместитель мэра - глава Свердловского округа Светлана Колотовкина в июне 2016 года по итогам проведенного аукциона был заключен контракт с ООО «ГК «ССМ. В рамках муниципального контракта исполнитель должен был до 30 сентября 2016 года выполнить работы по ремонту 102 детских площадок, а завершил их только к 11 ноября. В ходе проведенной экспертизы установлено несоответствие объемам и низкое качество выполненных работ. По результатам исполнителю направлен отказ от приемки выполненных работ и установлен срок устранения выявленных недостатков.

Как сообщает пресс-служба администрации города Иркутска, в настоящее время администрацией Свердловского округа готовится исковое заявление в суд с требованием о расторжении заключенного контракта. Также будет решаться вопрос о включении этого подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков услуг.