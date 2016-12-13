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ФНС разъяснила особенности налогообложения машиномест

С 1 января 2017 года вступает в силу федеральный закон от 03.07.2016 № 315-ФЗ, в котором дано четкое определение понятия «машиноместа», в том числе для целей налогообложения. Так, в соответствии с законом машиноместо – это предназначенная исключительно для размещения транспортного средства часть здания или сооружения, границы которой описаны в установленном порядке. Таким образом, при расчете налога на имущество физических лиц за машиноместо исходя из кадастровой стоимости применяется налоговая ставка не более 0,3%.

ФНС России обращает внимание, что для исчисления налога налоговые органы используют сведения, представленные органами Росреестра. Так как до сих пор четкого определения машиноместа в федеральном законодательстве не было, права на такие объекты могли оформляться как на часть или на долю в нежилом помещении без указания его конкретного назначения. Соответственно, такие объекты облагались налогом как нежилые помещения: налоговая ставка составляла до 0,5%, налоговые льготы не применялись.

В связи с этим ФНС России разъясняет, если в свидетельстве о государственной регистрации права собственности указано наименование объекта – машиноместо, то такой собственник может обратиться в налоговую инспекцию, в том числе через «Личный кабинет налогоплательщика», за перерасчетом налога либо предоставлением налоговой льготы.

Если же в свидетельстве о собственности не указано, что объект является машиноместом, однако фактически он отвечает требованиям, предъявляемым законодательством к машиноместам, то для изменения наименования объекта собственник может обратиться с заявлением в органы Росреестра, начиная с 2017 года. После этого информация поступит в налоговые органы для расчета налога на имущество физических лиц.