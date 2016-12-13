В Иркутске сносят незаконную автомойку

В Иркутске, рядом с домом 28А по улице Геологов, приступили к сносу незаконно возведенной автомойки. Об этом сегодня сообщила заместитель мэра – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом города Маргарита Ли.

По информации КУМИ Иркутска, в августе 2013 года по иску администрации города была проведена прокурорская проверка по соблюдению норм земельного законодательства. В результате установлено, что собственник участка, предназначенного под эксплуатацию индивидуального гаража, взял в аренду прилегающий участок под благоустройство и на всей площади построил автомоечный комплекс. При возведении объекта также была частично занята прилегающая земля, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

- Данные действия признаны незаконными, решение о сносе самовольной постройки по указанному адресу принято Свердловским районным судом Иркутска в апреле 2014 года, в декабре того же года собственнику был выдан исполнительный лист с предписанием о сносе объекта, который не был исполнен. Сегодня приступили к демонтажу фасада. До конца недели здание будет снесено, - пояснила Маргарита Ли.