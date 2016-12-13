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В 2017 году в Иркутской области будут продолжены работы на большинстве долгостроев в системе образования

В 2017 году в Иркутской области будут продолжены работы на большинстве долгостроев в системе образования. Об этом сообщила министр образования региона Валентина Перегудова.

Министр отметила, что в 2017 году Иркутская область планирует продолжение участия в федеральной программе условно названной «Большая перемена» по строительству школ. В 2016 году бюджету Иркутской области из федерации предоставлена субсидия в размере 691,8 млн. рублей, которая направлена на строительство школы на 1275 мест в 6 мкр. Ново-Ленино Иркутска. Завершение строительства ожидается в конце декабря, отрытие школы запланировано на 1 сентября 2017 года. В настоящее время ведется подготовка строительной площадки для строительства школы в поселке Молодежный Иркутского района. Кроме того, продолжатся работы по строительству школ в 7 мкр. Ангарска, в поселках Усть-Уда, Мамакан Бодайбинского района, в селе Тутура Жигаловского района, в поселке Целинные Земли Тулунского района, в поселке Новочунка Чунского района.

- Строительство многих объектов ведется уже более 10 лет, поэтому необходимо приложить все усилия, чтобы довести начатое дело до конца, и чтобы жители отдаленных территорий уже получили долгожданные объекты, - подчеркнула министр.

Валентина Перегудова напомнила, что в 2016 году в регионе открыли две школы: в поселках Качуг школа на 350 мест и Залари на 520 мест. Завершено строительство детского дома в поселке Усть-Ордынский, в котором также будет размещаться школа, так как потребность в детском доме отсутствует. Выполнены работы по реконструкции спортивного зала школы в селе Анга Качугского района.

Продолжается строительство детских садов: приобретены здания для размещения детских садов в Тайшете, в поселках Березовый, Хомутово и Максимовщина Иркутского района, в поселке Большой Луг Шелеховского района, в селе Аляты Аларского района. В конце декабря планируется открытие нового детского сада на 220 мест в 32 мкр. Ангарска. Завершено строительство детского сада на 240 мест в городе Зима, открытие которого состоится в начале следующего года. Строится детский сад в Черемхово, завершение строительства предусмотрено в 2017 году.

В 2016 г также проведен капитальный ремонт в 16 спортивных залах сельских школ в разных районах Иркутской области, объем субсидии из федерального бюджета составил 24,2 млн. рублей. В настоящее время формируется перечень сельских школ, спортивные залы которых нуждаются в ремонте, на 2017 год.

В целом в 2016 году на финансирование системы образования из регионального бюджета направлено 34,6 млрд. рублей, из федерального бюджета – 783, 3 млн. рублей, в 2017 году из регионального бюджета планируется выделить 31, 6 млрд. рублей, из федерального бюджета по прогнозной оценке - 757,2 млн. рублей.

Валентина Перегудова отметила, что в 2016 году Иркутская область принимает участие в реализации проекта «Школьный автобус». В министерство образования и науки Российской Федерации была направлена информация о потребности Иркутской области в автотранспортных средствах, предназначенных для перевозки обучающихся в 2016 году – 32 единицы, в 2017 – 38, в 2018 – 41 автобус. В 2016 году за счет федерального бюджета в школы Иркутской области передано 7 автобусов.

В 2016 году в регионе проведен первый Региональный чемпионат рабочих профессий «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). Участниками региональных состязаний стали 72 конкурсанта из профессиональных образовательных организаций и ВУЗов области. Конкурсанты продемонстрировали свое мастерство по 5 компетенциям – «Дошкольное воспитание», «Сварочные технологии», «Сухое строительство и штукатурные работа», «Парикмахерское искусство», «Инженерный дизайн». Победители чемпионата приняли участие в полуфинале Сибирского федерального округа, который состоится в Красноярске. Иркутская область привезла с полуфинала 6 серебряных медалей. Кроме того, 11 школ Иркутской области - «Ангарский лицей №2», школа №10 г. Ангарск, Лицей №1 и Гимназия №1 имени Иноземцева г. Братска; Лицей Иркутского гос. университета, Гимназия №25, Лицей №2, Лицей №3, Школы №14 и № 64, Лицей №36 ОАО «РЖД»города Иркутска вошли в ТОП – 500 лучших школ России 2016 года. В перечень 200 сельских общеобразовательных организаций в 2016 году вошла Пивоваровская школа Иркутского муниципального образования. В октябре 2016 г на федеральном этапе конкурса инновационных площадок «Путь к успеху» в номинации «Лучшая практика применения новых образовательных технологий и использования ИКТ» победителем стал Экспериментальный лицей «Научно- образовательный комплекс» города Усть-Илимска. В конкурсе субъектов Российской Федерации на лучшие модели дошкольного образования, обеспечивающие доступность дошкольного образования для всех детей, включая модели раннего развития детей (от 2 месяцев до 3 лет) победителем стал детский сад комбинированного вида № 57 Ангарска. Во Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют» лауреатами из Иркутской области стали педагоги: Гуранской школы Тулунского района, школы № 40 Ангарска и Самарской школы Зиминского района.

Также в 2016 году в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников – по 22 предметам приняли участие 1 439 обучающихся 9-11 классов из всех муниципальных образований Иркутской области. В заключительном этапе участвовал 61 школьник по 20 предметам. Из них 19 стали дипломантами, завоевав 21 диплом.

Из значимых мероприятий 2017 года Валентина Перегудова отметила проведение в феврале второго Регионального чемпионата рабочих профессий «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), в рамках которого впервые пройдет чемпионат для старшеклассников («JuniorSkills»), в апреле – традиционного областного форума «Образование Прибайкалья – 2017», и в сентябре – съезда сельских учителей, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.