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В Иркутской области обсудили стратегию развития региона до 2030 года

По итогам работы круглого стола, на котором сегодня был рассмотрен проект Стратегии социально-экономического развития Иркутской области, будут выработаны рекомендации для достижения целей, сформулированных в документе. Об этом заявил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко при завершении заседания, на котором были представлены задачи роста экономики и развития общества на территории Приангарья до 2030 года.

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– Чтобы данный законопроект не постигла судьба многих стратегических документов, и он не лег на полку, а стал действительно основой для принятия решений, планирования бюджета и превратился в настольную книгу для каждого, заинтересованного в развитии Иркутской области, нам необходимо уделить особое внимание вопросам его реализации, – подчеркнул Сергей Левченко.



Работа по разработке Стратегии развития области началась в 2015 году. Правительство региона провело широкое общественное обсуждение проекта на площадках различных организаций с участием представителей экспертного, научного, предпринимательского сообществ. В конце октября состоялась презентация проекта Стратегии депутатскому корпусу в формате «нулевого чтения». 30 ноября Стратегия была внесена в Законодательное Собрание Иркутской области в форме законопроекта.

Главная цель Стратегии – повышение уровня и качества жизни населения Иркутской области.



Ее достижение подразумевает решение трех задач:



– обеспечение достойных условий жизни (повышение доступности жилья, качественного образования, медицинской помощи, создание условий для занятий спортом, самореализации молодежи, развития культурного потенциала, обеспечение продовольственной и экологической безопасности);



– создание возможностей для работы и бизнеса (развитие малого и среднего бизнеса, науки и инноваций, повышение инвестиционной привлекательности, а также развитие инженерной и транспортной инфраструктуры);



– повышение эффективности государственного и муниципального управления.

Одним из векторов Стратегии является понимание формулы «Сильный регион – сильные муниципалитеты!». Для развития отраслевых комплексов экономики определены шесть опорных территорий развития, основанных на планах по реализации комплексных инвестиционных проектов и строительству необходимой инфраструктуры.

Руководитель региона подчеркнул, что к работе над определением целей, которых следует достичь, были привлечены специалисты из Москвы, работу которых координировал советник Президента Российской Федерации по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев. Сегодня на утреннем заседании прошли три фокус-группы, рассмотревшие возможные сценарии развития региона, базовые отрасли и инструменты роста.

Сергей Глазьев, характеризуя задачи, стоявшие перед авторами Стратегии, заметил, что речь идет об евразийской интеграции в рамках развития проектов «Большая Евразия» и «Шелковый Путь».

– Мы привыкли считать, что Иркутская область находится далеко на востоке страны и эта удаленность создавала определенные сложности. Теперь даже по своему географическому положению Иркутск становится центром большого евразийского проекта. Это очень интересная, важная и содержательная задача – использование потенциала Иркутской области для раскрытия и наполнения программ, которые сейчас формируются в рамках формирования евразийского экономического союза, – отметил Сергей Глазьев.

Стратегия социально-экономического развития Иркутской области на период до 2030 года разработана в строгом соответствии с положениями ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Это документ стратегического планирования, определяющий приоритеты, цели и задачи государственного управления на уровне субъекта Российской Федерации на долгосрочный период.

На круглом столе с докладами выступили заместитель Председателя Правительства Иркутской области – министр экономического развития Иркутской области Антон Логашов («О проекте Стратегии социально-экономического развития Иркутской области до 2030 года»), советник Президента Российской Федерации по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев («О необходимости перехода к модели опережающего устойчивого развития»), президент Центра системного прогнозирования (г. Москва) Дмитрий Митяев («О результатах работы фокус-групп. Предложения по реализации Стратегии социально-экономического развития Иркутской области до 2030 года и модели опережающего устойчивого развития»).

В работе круглого стола приняли участие депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, депутаты Законодательного Собрания Иркутской области, члены областного Правительства, руководители муниципальных образований, общественных, научных организаций, крупных промышленных компаний.