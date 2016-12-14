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Консервативный и инновационный сценарии развития экономики Иркутской области обсудили в Правительстве региона

В рамках разработки проекта Стратегии социально-экономического развития Иркутской области до 2030 г. сегодня под руководством заместителя Председателя Правительства Иркутской области – министра экономического развития Антона Логашова были проведены заседания трех фокус-групп, обсудивших сценарии и базовые отрасли развития экономики, инструменты и институты развития.





В обсуждении приняли участие президент Центра системного прогнозирования Дмитрий Митяев (Москва), заместитель Председателя Правительства Иркутской области – руководитель представительства Правительства Иркутской области при Правительстве Российской Федерации в Москве Евгений Балашов, вице-президент Центра системного прогнозирования Елена Матченко (Москва), заместитель министра экономического развития региона Максим Булдаков, главы региональных министерств, руководители корпораций, депутаты Законодательного Собрания Иркутской области.

Основными задачами проведения фокус-групп стало обсуждение вопросов реализации консервативного и инновационного сценариев экономики региона, перспектив развития лесопромышленного, строительного, агропромышленного и других ведущих отраслевых комплексов, а также расширения инфраструктуры поддержки предпринимательской деятельности.



Исходя из перспектив реализации крупнейших инвестиционных проектов и прогнозов социально-экономического развития региона, сотрудники министерства экономического развития Иркутской области в проекте Стратегии выделили два варианта развития экономики: консервативный, базирующийся на росте преимущественно добывающих отраслей и металлургии, и инновационный, который предусматривает развитие высокотехнологичных и наукоемких отраслей: газохимии, фармацевтики, авиационной промышленности.



– Сегодня всем нам стоит обсудить возможности повышения инновационной экономики, производства и экспорта высокотехнологичной продукции с очень высокой добавочной стоимостью. Развитие высокотехнологичных отраслей будет обеспечено кластерным подходом, который в Иркутской области реализуется с 2014 года на базе приоритетных отраслей, – отметил Евгений Балашов.



Было отмечено, что в Иркутской области созданы практически все механизмы государственной поддержки: установлены значительные налоговые преференции для новых предприятий, существует механизм предоставления на конкурсной основе государственных гарантий, в режиме одного окна по сопровождению инвестиционных проектов работает Корпорация развития Иркутской области, ведется создание индустриальных парков.



– Стратегия социально-экономического развития Иркутской области означает движение к дальнейшему формированию инструментов поддержки промышленности и предпринимательской деятельности, – подчеркнул президент Центра системного прогнозирования Дмитрий Митяев (Москва), оценивая итоги работы фокус-групп.