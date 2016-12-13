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15 декабря состоится долгожданная онлайн-встреча с Сергеем Карякиным в Альпари

В течение двух недель после завершения матча за шахматную корону в Нью-Йорке в Альпари продолжает поступать большое количество запросов и обращений от клиентов и поклонников шахматного спорта со всей России, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Узбекистана, Армении, Молдавии и многих других стран. Все они призывают организовать онлайн-встречу прославленного российского гроссмейстера Сергея Карякина с многочисленной аудиторией фанатов его таланта.

В 2012 году Альпари, один из крупнейших международных форекс-брокеров, проникся амбициозной идеей вернуть шахматную корону в Россию, став первым и ключевым партнером гроссмейстера Сергея Карякина. За годы плотного сотрудничества с Альпари Сергей одержал яркие победы на престижных международных соревнованиях, а главное, все произошедшее недавно на главном шахматном матче стало особенно волнительным и важным, так как Сергей совершил переворот, вновь сделав шахматы в России и за рубежом престижным и популярным видом спорта.

В этот четверг, 15 декабря, в телестудии Альпари в Москве пройдет онлайн-встреча с гроссмейстером, вице-чемпионом мира по шахматам Сергеем Карякиным и его менеджером Кириллом Зангалисом. Все желающие могут присоединиться в Интернете к прямой трансляции и в течение часа (с 16:00 до 17:00 мск) пообщаться с российской шахматной легендой вне официальной обстановки. Зрители смогут задать Сергею вопросы и передать свои пожелания.

На этой эксклюзивной встрече «Шахматы: судьба, спорт и политика» Сергей Карякин расскажет о себе, о своем пути в большом спорте, интересных фактах из прошедшего чемпионата мира в Нью-Йорке, о своих планах на ближайшее будущее. Посмотреть мероприятие можно совершенно бесплатно по ссылке. В числе ведущих онлайн-трансляции будет присутствовать влиятельный российский финансовый аналитик, директор аналитического департамента Альпари Александр Разуваев. Его отец, Юрий Сергеевич Разуваев, является признанной легендой советского и российского шахматного спорта.

Трансляция встречи с Сергеем Карякиным также будет доступна в социальных сетях по адресам ниже:

https://youtu.be/zS7VqC0Zysw

https://vk.com/alpari_forex

https://www.facebook.com/AlpariRU/