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Покупка валюты выглядит привлекательно

Российский рубль сегодня топчется на максимумах за тринадцать месяцев в парах с иностранными валютами из-за нейтрального внешнего фона и практического отсутствия новостей. Нефтяной позитив полноценно учтен в котировках, и, вероятно, дело идет к закономерной коррекции, но на текущий момент оснований для нее слишком мало, чтобы инвесторы начали полномасштабный выкуп доллара. За американскую валюту к настоящему времени дают 61,05 руб. (+0,008%). Евро стоит 64,77 руб. (-0,4%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 14 декабря, составляют 61,06 руб. за доллар и 64,97 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 52 и 10 копеек соответственно.

Нефтяные котировки в общем и целом уже отыграли весь имеющийся позитив и стоят в небольшом плюсе. Баррель североморского сырья Brent торгуется по $55,91 (+0,4%). Сегодня и завтра будут публиковаться обновленные данные API и Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов, рынок постепенно будет разворачиваться в сторону повседневности и начнет реагировать на статистику. Технически в случае появления повода баррель двинется в область $55, где и найдет пока точку равновесия.

Пониженные вчера и сегодня официальные курсы иностранной валюты способны усилить интерес россиян к покупкам доллара и евро. Спрос на валюту увеличился еще в сентябре и с тех пор существенным образом не спадает. На текущий момент стоимость доллара, действительно, привлекательна для приобретений в состав личной валютной корзины сбережений. Ее пропорции сейчас выглядят следующим образом: 45% – доллар США, 45% – рубли, остальное– или наличностью, или в евро в зависимости от предстоящих трат. Покупки евро за рубли на текущих уровнях интересны, если в скором времени евровалюту предполагается потратить.

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари