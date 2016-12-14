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Сбербанк предупреждает держателей акций

Акции Сбербанка входят в число самых ликвидных инструментов на российском фондовом рынке. В декабре этого года рыночная цена на акции Сбербанка достигла своего исторического максимума, и сейчас стоимость продолжает держаться на достаточно высоких уровнях. На текущий момент максимальная цена обыкновенных акций ПАО Сбербанк составляет 178.93 рублей, привилегированных акций 129.53 рублей.

Высокий рыночный курс акций Сбербанка вызвал повышение активности перекупщиков, которые стараются скупить акции у мелких акционеров физических и юридических лиц, находящихся в удаленных регионах страны по ценам в несколько раз ниже рыночных. Компании-скупщики рассылают акционерам почтовые открытки и письма, в том числе о неполученных дивидендах, с предложением позвонить по указанным в них телефонам. Пользуясь незнанием акционеров о реальных ценах и механизмах продажи акций, а также распространяя недостоверную информацию о дивидендах и акциях Сбербанка, они убеждают людей продать им акции по сильно заниженным ценам

Банк обращает внимание владельцев акций, что всю интересующую информацию об акциях Сбербанка, в том числе их рыночную стоимость, размер и сроки выплаты дивидендов (не зависимо от давности приобретения акций), всегда можно узнать непосредственно в Сбербанке. На сайте Банка в разделе «Депозитарное обслуживание» размещены адреса точек обслуживания, а также номера телефонов сотрудников, отвечающих за работу с акционерами, которые смогут ответить на все интересующие вопросы о рыночных ценах, размере дивидендов, изменении количества, порядке переоформления и внесения изменений в реквизиты акционера, продаже и т.п.

На официальном сайте Сбербанка регулярно обновляется информация о рыночной стоимости акций, и содержится информация о размерах выплачиваемых дивидендов. Принимая решения о продаже акций, владелец акций всегда может сравнить предлагаемую ему цену с биржевым курсом.

Обращаем внимание, что Сбербанк не рассылает акционерам почтовые открытки, информация для акционеров, в том числе о выплатах дивидендов, рассылается на фирменных бланках компании. Также Сбербанк оказывает брокерские услуги клиентам по совершению сделок с ценными бумагами на фондовой бирже ММВБ. Через брокерский договор, заключенный со Сбербанком, можно свободно продать или приобрести как акции Сбербанка так и большинство других российских акций по биржевой цене в режиме реального времени.

По вопросам, касающимся акций Сбербанка, можно обращаться в Депозитарий Байкальского банка ПАО Сбербанк:

Иркутская область – г. Иркутск, Нижняя Набережная д.10, к. 122, (3952) 28-22-50; 28-22-70;

Забайкальский Край – г. Чита, ул. Полины Осипенко, д.40, каб.501, (3022) 33-60-30;

Республика Бурятия – г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 3Б, (3012) 28-50-41.