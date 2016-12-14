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Топтание на месте

Ситуация, при которой у различных официальных ведомств разнятся прогнозы и мнения относительно ключевых макроэкономических параметров, нормальна для России, так как каждое из министерств опирается на собственный фундамент наблюдений и выводов. Конечно, так не должно быть, и прогнозные ориентиры должны быть едины для всех ступеней власти. Разница в уровнях означает, что отсутствует или хромает методология. Глава счетной палаты Татьяна Голикова отметила накануне, что прогнозы властей, взятые за основу бюджета РФ на 2017-2019 годы, смотрятся не слишком достоверными и жизнеспособными. Мнение Центробанка, например, существенно отличается от этих ожиданий в более консервативную сторону.

Если согласованный в декабре бюджет предполагает, что уже в начале 2017 года российское население начнет более активно тратить, покупать и потреблять, то точка зрения ЦБ основывается на сохранении модели сберегательного типа поведения потребителя. Это значит, что поддержки ВВП с этой стороны ожидать не стоит. Мнение Центробанка легко подтверждается многочисленными опросами и наблюдениями за потребительским поведением россиян: траты в отдельных случаях растут, но в общем остаются внутри одной суммы для отдельно взятой семьи.

Активизация спроса на вторичные автомобили сигнализирует о том, что новая машина российской семье не по карману, но видимости благополучия очень хочется. Средний чек в магазинах формата «у дома» остается без изменений в пределах 500-560 руб. Среднестатистический россиянин по-прежнему посещает гипермаркет один-два раза в месяц, остальные покупки совершает в сетевых магазинах или на рынка. Это не рывок вперед и не качественное улучшение повседневной жизни, это топтание на месте.

В этом свете снижение ключевой ставки, которое предполагается в 2017 году не ранее конца второго квартала, потянет за собой сокращение процентной ставки по кредитным продуктам, но вряд ли спровоцирует бум потребительской активности. Расхождение в показателях прогнозов и в реальных цифрах может быть очень большим, что в итоге скажется на процессе сведения госбюджета и «провалах» в показателях доходов, в том числе и за счет налогов.

Безусловный прогнозный позитив на бумаге совершенно не означает, что в следующие три года страна будет жить лучше и свободнее в потребительском смысле. Для того чтобы тратить шире, россиянин должен зарабатывать больше, а с этим у нас явные проблемы.

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари