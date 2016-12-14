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В иркутском аэропорту конфискована незадекларированная валюта

Фото: avia.pro

В Иркутском аэропорту судебные приставы конфисковали иностранную валюту номиналом 650 юаней и 16 тыс. долларов.

Иностранные деньги были обнаружены у трех граждан России, трех граждан Китая и 7 граждан Таджикистана, во время того, как они проходили таможенный досмотр в аэропорту г. Иркутска. Вывоз валюты через границу РФ регламентируют таможенные правила, и, поскольку она не была задекларирована, ее изъяли. Ответственным хранителем выступила региональная таможня, которая впоследствии подала в суд иск о конфискации юаней и долларов и обращению их в доход государства.

После возбуждения исполнительных производств и изъятия валюты судебные приставы в банке обменяли ее на российские рубли, сообщают в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

В результате в бюджет Российской Федерации были перечислены 1 млн 600 тыс. рублей.