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Банк "Союз" предлагает "Новогодний бонус" для держателей зарплатных карт

Банк "Союз" предлагает сотрудникам компаний-партнеров, а также клиентам, получающим заработную плату на карту банка, воспользоваться специальным предложением и оформить кредитную карту "Новогодний бонус" с бесплатным первым годом обслуживания.

Карта "Новогодний бонус" позволяет использовать кредитные средства с льготным периодом кредитования сроком до 115 дней. Процентная ставка по кредиту составляет от 25% до 28% годовых в зависимости от категории карты. Сумма кредитного лимита - от 15 000 до 750 000 рублей, срок его действия - 2 года с возможностью пролонгации.

Карта представлена в категориях Standard/Classic, Gold, Platinum - платежных систем MasterCard или Visa. Бесплатно подключается услуга "СМС-информирование", Интернет Банк и Мобильный банк. Также по карте предусмотрен Cashback (возврат денежных средств) до 3% от суммы в зависимости от категории карты и места оплаты покупки.

Оформить карту можно в любом офисе банка в период с 7 декабря 2016 года до 28 февраля 2017 года.