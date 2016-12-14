Новости

БИНБАНК настроил все свои банкоматы на пополнение карт Тинькофф Банка

До объединения БИНБАНКа и МДМ Банка (завершилось 18 ноября) клиенты Тинькофф Банка могли пополнять свои карты в банкоматах и платежных терминалах, принадлежащих непосредственно БИНБАНКу. Теперь держателям карт Тинькофф Банка доступна вся сеть банкоматов объединенного БИНБАНКа, включая устройства, принадлежавшие ранее МДМ Банку.

Пополнение карт Тинькофф Банка в банкоматах БИНБАНКа возможно на сумму до 85 тыс. рублей за операцию (до 599 тыс. рублей в месяц). Комиссия за операции внесения наличных не взимается.

Как и прежде, через устройства самообслуживания БИНБАНКа можно без комиссии пополнять карты Альфа-Банка и Райффайзенбанка.

Общая сеть платежных терминалов и банкоматов БИНБАНКа, работающих на внесение наличных, насчитывает 1,6 тыс. устройств по России. Всего у БИНБАНКа более 3 тыс. собственных устройств самообслуживания (партнерская сеть – порядка 12 тыс. банкоматов).