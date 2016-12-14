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ВТБ профинансировал строительство перинатального центра в Сургуте через механизм ГЧП

Банк ВТБ, группа строительных компаний «ВИС» и правительство Ханты-Мансийского округа–Югры подписали соглашение о реализации проекта строительства клинического перинатального центра в Сургуте через механизм государственно-частного партнёрства.

В рамках соглашения ВТБ финансирует данный проект на сумму 6,5 млрд рублей сроком на 8 лет.

«Мы рады возможности совместно с ГСК «ВИС» принять участие в создании современного клинического перинатального центра – значимого объекта социальной инфраструктуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, стратегически важном для ВТБ регионе». Юрий Соловьев,

Первый заместитель президента-председателя правления ВТБ

Член совета директоров ГСК «ВИС» Сергей Ромашов прокомментировал соглашение: «Сегодня строительство перинатального центра в Сургуте – крупнейшая стройка в сфере здравоохранения не только в Югре, но и во всей стране. Привлечение такого надёжного партнёра, как банк ВТБ, – существенный вклад в успешную реализацию проекта».

Финансирование осуществляется в рамках программы поддержки инвестиционных проектов, утверждённой постановлением правительства России №1044. Благодаря совместной работе банка ВТБ, правительства Ханты-Мансийского автономного округа, Фонда развития Югры и группы «ВИС», проект был успешно презентован межведомственной комиссии минэкономразвития России.

Участие в программе предполагает получение финансовых средств на льготных условиях за счёт рефинансирования в Банке России до 94% суммы кредита. Первый транш по открытой кредитной линии банка ВТБ уже рефинансирован регулятором, что подтверждает высокий уровень организации сделки. Проект также получил государственную гарантию министерства финансов Российской Федерации.

Проект ГЧП предусматривает строительство в Сургуте клинического перинатального центра с самым большим показателем по родовспоможению в России – до 10 000 родов в год.