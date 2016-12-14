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ВТБ развивает сотрудничество с группой компаний «СКДМ»

Банк ВТБ установил АО «СКДМ» кредитный лимит на сумму более 2,2 млрд рублей. Согласно условиям лимита, компании будут предоставлены кредитные средства на финансирование работ по строительству модульных зданий для временного вахтового поселка строителей Амурского газоперерабатывающего завода в Свободненском районе Амурской области, а также в рамках данного проекта будут выданы банковские гарантии для исполнения обязательств по контракту с АО «НИПИгазпереработка» (группа «Сибур»).

Заместитель руководителя Северо-Западного регионального центра – вице-президент банка ВТБ Руслан Ерёменко отметил: «В целях реализации проекта по строительству вахтового поселка для сотрудников подрядных и субподрядных организаций, занятых в строительстве Амурского газоперерабатывающего завода, компании «СКДМ» потребовался значительный объем оборотного капитала, а также наличие банковских гарантий. Надеемся, что финансовая поддержка банка ВТБ позволит создать необходимую инфраструктуру, обеспечивающую комфортные условия проживания персонала, и будет способствовать своевременному выполнению работ по строительству одного из крупнейших в России и в мире производств по переработке газа».

Baxтoвый пocелoк, включая объекты инфраструктуры, общежития для строителей и складские помещения, рассчитан на пять тысяч человек. Сдать в эксплуатацию все объекты планируется летом 2017 года.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Группа компаний «СКДМ» более 20 лет активно работает на рынке мобильных и быстровозводимых зданий. Группа компаний осуществляет проектирование, разработку, изготовление, поставку и монтаж «под ключ» как отдельных зданий, так и административно-бытовых комплексов, вахтовых поселков, строительных городков, скомпонованных на базе блок-контейнеров.