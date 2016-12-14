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Сбербанк подписал Дополнительное Соглашение о сотрудничестве с Mizuho Bank, Ltd и АО «Мидзухо Банк (Москва)»

Сбербанк подписал Дополнительное Соглашение о сотрудничестве с Mizuho Bank, Ltd и АО «Мидзухо Банк (Москва)». Существующее Соглашение о сотрудничестве охватывает широкий спектр инвестиционных и коммерческих банковских операций. Со стороны Сбербанка Дополнительное Соглашение подписано Ольгой Клячко, старшим управляющим директором, начальником Управления финансовых институтов Сбербанка, со стороны Mizuho Bank, Ltd – Ясухико Хашитомо, Управляющим Директором, Главой Департамента структурного финансирования по Европе, Ближнему Востоку и Африке, и Масамити Ивасэ, Президентом АО «Мидзухо Банк (Москва)».

Дополнительное Соглашение позволяет расширить спектр текущего взаимодействия в сфере инновационных решений, направленных на развитие инвестиционного и коммерческого бизнеса двух банков.

Ольга Клячко, старший управляющий директор, начальник Управления финансовых институтов Сбербанка, отметила: «Подписанием данного документа мы подтверждаем свою приверженность развитию наиболее перспективных бизнес-проектов и форматов предпринимательства. Уверена, что инновационная синергия двух партнеров будет способствовать дальнейшему усилению многопрофильного плодотворного сотрудничества между Сбербанком и Mizuho Bank, Ltd.».

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

Mizuho Financial Group (MHFG) – один из крупнейших финансовых институтов в мире, предлагающий широкий спектр услуг, включая банковские услуги, доверительное управление, операции с ценными бумагами и другие виды бизнеса, связанные с финансовым обслуживанием в рамках группы компаний. Группа располагает штатом порядка 56 000 сотрудников, которые работают в примерно 900 отделений. Совокупные активы составляют свыше $1,7 трлн (по состоянию на март 2016 года). Mizuho Bank (MHBK) – это компания в составе MHFG и ведущий финансовый институт с одной из крупнейших клиентских баз в Японии. В настоящее время MHFG располагает 115 зарубежными офисами, включая 100% дочерний банк в России АО «Мидзухо Банк (Москва)».