Новости

"IT каждую неделю “съедают” новую отрасль". Герман Греф выступил на панельном заседании ВЭФ Москва

Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф выступил на выездной сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ), которая состоялась сегодня в Москве. Выступление главы Сбербанка, который является также сопредседателем Московской встречи ВЭФ, было посвящено стратегии лидерства в эпоху Четвёртой промышленной революции.

«Не останется ни одной индустрии, которую не затронут новые технологии, — отметил Герман Греф. — IT каждую неделю “съедают” новую отрасль. Существует только два варианта: либо ждать, когда это произойдёт, либо трансформироваться».

На встрече также выступили Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров, глава СИБУР Дмитрий Конов, Председатель совета директоров компании «Северсталь» Алексей Мордашов. Модерировал мероприятие директор по развитию бизнеса, член Правления Всемирного экономического форума Мурат Сонмэз.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 135 млн физических лиц и более 4 млн предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.