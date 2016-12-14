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Альфа-Банк — лауреат премии «Финансовый Олимп» в номинации «Надежный банк»

Альфа-Банк стал лауреатом премии «Финансовый Олимп» в номинации «Надежный банк». Основным критерием определения победителя в этой номинации стало ранжирование по максимальному рейтингу и динамике по нормативу ликвидности.

Процедура определения лидеров рынка в рамках премии «Финансовый Олимп» проходит на основании рейтингов, представленных независимым Национальным Рейтинговым Агентством, при непосредственном участии экспертного совета, который формируется из числа руководителей профильных министерств, ведомств и федеральных служб, а также представителей законодательной и исполнительной власти, аудиторских и консалтинговых компаний.

«Надежность — ключевой фактор при выборе банка клиентом. Нашу надежность подтверждает 25 лет работы на рынке. Сегодня наша основная задача — предоставить клиентам не только самые передовые сервисы, продукты и услуги, но и предвосхитить их ожидания, быть верным и надежным партнером, который может дать финансовую экспертизу на самом высоком уровне. Мы благодарны профессиональному сообществу за высокую оценку и уверенно смотрим в будущее и продолжим активно развивать свой бизнес в интересах наших клиентов», — комментирует Главный Управляющий директор Альфа-Банка Алексей Марей.

Национальная премия «Финансовый Олимп» — профессиональная награда, которой ежегодно отмечаются успехи компаний, работающих на финансовом рынке России.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По итогам первого полугодия 2016 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 33,3 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 22,0 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,6 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2016 год составила 161 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2016 года в Альфа-Банке обслуживается около 277 тыс. корпоративных клиентов и 14 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.