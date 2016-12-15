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"Вряд ли рынок акций продолжит активный рост широким фронтом в 2017 году"

На российском рынке акций – настоящая эйфория. Надолго ли? SIA.RU обратился за комментариями к экспертам фондового рынка. Роман Ткачук, старший аналитик Альпари, считает, что «новогоднее ралли» уже состоялось, а в 2017 году рынок вряд ли продолжит активный рост широким фронтом.

– Российский фондовый рынок за последние месяцы несколько раз обновил абсолютные максимумы, многие бумаги – Сбербанк, «Роснефть», «НОВАТЭК», «Башнефть», «Аэрофлот» – также обновили свои исторические пики. Фактически «новогоднее ралли» уже состоялось несколько раньше срока. Мы не исключаем, что некоторое время рынок продолжит расти по инерции, но коррекция вниз назревает.

На этой неделе на рынке закрывали короткие позиции по Сбербанку и «Роснефти», это свидетельствует о том, что потенциал для роста заканчивается.

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Кроме того, начал расти «Газпром», а по проверенной трейдерской примете, он растёт последним на российском рынке. Предсказать, когда именно начнётся коррекция, сложно. Она может начаться и завтра, поводом могут стать итоги заседания ФРС США и в течение декабря этого года (например, в случае появления негативных новостей с нефтяного рынка), так и в следующем году.

Многие российские бумаги на текущих уровнях смотрятся дорого (Сбербанк, «Магнит», «Роснефть»). Вряд ли рынок продолжит активный рост широким фронтом в 2017 году.

Впрочем, отдельные бумаги сохраняют потенциал для роста. На наш взгляд, стоит включать в свои инвестиционные портфели «АЛРОСу», «Газпром», «ФСК ЕЭС», а также ряд компаний металлургического сектора («Норильский Никель», «РУСАЛ», «ММК»).