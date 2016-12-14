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Более 1,4 млн рублей выплатило своим работникам руководство предприятия ЖКХ В Иркутской области

Прокуратурой Нижнеилимского района выявлены нарушения ФЗ об оплате труда в ООО «Комплексная управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства № 2».

Как установила прокуратура, жилищно-коммунальное предприятие задолжало 63 работникам более 1,4 млн рублей заработной платы.

В связи с этим директору УК внесено представление об устранении выявленных нарушений прав граждан на своевременное вознаграждение за труд.

По требованию прокуратуры руководитель предприятия привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде).

В суде заявления прокурора о принудительном взыскании просроченной зарплаты были рассмотрены и удовлетворены.

Сейчас задолженность по зарплате перед всеми работниками управляющей компании погашена в полном размере.