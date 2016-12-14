Новости

В оном из районов Иркутской области нарушены жилищные права 14 детей

Прокуратура Аларского района в интересах малолетних лиц предъявила в районный суд 14 исковых заявлений об обязании родителей оформить на них право долевой собственности.

В ходе проверки установлено, что Пенсионным фондом России удовлетворено заявление 14 родителей о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий.

В последующем денежные средства на улучшение жилищных условий за счет средств материнского (семейного) капитала были перечислены, право собственности на жилые помещения, приобретенные по договорам купли – продажи, зарегистрировано.

В процессе реализации денежных средств материнского (семейного) капитала родителями были даны обязательства о последующем регистрации права долевой собственности на малолетних детей, которые по истечении установленного времени не были исполнены.

В ходе рассмотрения исковых заявлений суду были представлены доказательства законности требований прокурора. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

Решение суда в законную силу не вступило.