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Ремонт Усольской коррекционной школы завершается

Завершается ремонт второго и третьего этажа здания, а также кровли Усольской коррекционной школы. Об этом сообщила Валентина Перегудова, министр образования Иркутской области.

По ее словам, кровельные работы – на финальном этапе, по их завершению останется установить укрепительную систему. Параллельно ведется внутренняя отделка второго и третьего этажей. На втором этаже работы завершены, на третьем в ближайшее время будут ремонтировать стены и потолок. Все работы должны быть завершены 26 декабря.

– После этого предстоит провести уборку помещений, расставить мебель. Планируется, что обучение возобновится после новогодних каникул, – отметила Валентина Перегудова.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области напоминает, что осенью текущего года из-за проливных дождей крыша Усольской коррекционной школы дала течь, пострадали третий и второй этаж здания. Из-за срыва сроков работ министерство образования Иркутской области повторно проводило конкурс и сменило подрядчика. Учебный процесс для детей организован в педагогическом колледже и индустриальном техникуме, они обучаются в прежнем режиме.