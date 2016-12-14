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АО «Россельхозбанк» объявляет о снижении цен на монеты серии «Народные промыслы»

В преддверии Нового года и Рождества с 15.12.2016 г. по 16.01.2017 г. при покупке 2-х и более монет серии «Народные промыслы» любого вида цены на монеты будут снижены с 2 475,00 рублей до 2 220,00 рублей за каждую монету.

Россельхозбанк и дальше будет продолжать радовать своих настоящих и будущих клиентов ассортиментом и ценами на монеты из драгоценных металлов.

Более подробную информацию о наличии монет можно уточнить в городе Иркутске по т. (3952) 503-325, в городе Усолье-Сибирское по т. (39543) 621-42, 637-24, в городе Братске по т. (3953) 466-265, 464-091, в городе Ангарске т. (3955) 66-12-60.

Актуальную информацию о котировках на монеты из драгоценных металлов в АО «Россельхозбанк» можно получить на официальном сайте банка по ссылке: http://www.rshb.ru/download-file/1639/coin.pdf