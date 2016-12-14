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Мэрия Иркутска неправомерно пыталась заставить бизнесмена освободить арендуемый участок

В августе 2016 года к бизнес-омбудсмену Иркутской области обратился индивидуальный предприниматель. Мужчина рассказал, что у него был заключен договор аренды земельного участка площадью 32 кв. метра с администрацией Иркутска, на котором он размещал временный павильон для торговли продовольственными товарами.

Договор заключили с декабря 2007 года до ноября 2008 года. Затем срок его действия неоднократно продлевался дополнительными соглашениями. Согласно последнему из них договор действовал до августа 2011 года. После этого предприниматель продолжал пользоваться земельным участком и оплачивал арендную плату.

Со стороны мэрии Иркутска возражений не было, поэтому, согласно действующему законодательству, договор считался возобновленным на прежних условиях на неопределенный срок.

Однако в декабре прошлого года администрация города заявила, что предприниматель исполняет свои обязанности ненадлежащим образом. Бизнесмен получил уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке. Мэрия потребовала освободить земельный участок и передать его по акту до начала марта 2016 года.

Предприниматель посчитал действия чиновников незаконными. Торговля в павильоне является семейным бизнесом. Поэтому выполнение требования администрации означало потерю доходов для всей семьи. Ситуация обострялась и наступившим экономическим кризисом.

Специалисты аппарата бизнес-омбудсмена проанализировали предоставленные документы и выяснили, что уведомление о расторжении договора содержит ряд неточностей, кроме того, правовых оснований для одностороннего расторжении договора не было.

Для защиты прав и законных интересов пострадавшего эксперты аппарата бизнес-омбудсмена участвовали в суде в качестве третьих лиц. В суд был направлен отзыв на исковое заявление мэрии Иркутска. Специалисты посчитали, что исковые требования администрации Иркутска не подлежат удовлетворению, так как администрация Иркутска не зарегистрировала право собственности на данный участок в установленном порядке, а уведомление о расторжении договора аренды составлено ненадлежащим образом и содержит ссылки на пункты договора, которые в самом договоре отсутствуют.

Во время процесса администрация Иркутска настаивать на своих требованиях к предпринимателю не стала. Таким образом, права бизнесмена были восстановлены и он продолжает пользоваться участком, сообщает пресс-служба аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей.