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Управляющий Бурятским отделением Сбербанка провел лекцию для студентов

В Бурятском государственном университете состоялась открытая лекция Сбербанка. Перед студентами экономического факультета выступил управляющий Бурятским отделением Сбербанка Антон Соколов.

Руководитель рассказал о трендах и перспективах развития банковского обслуживания, а также инновационных технологиях, которые уже успешно применяются Сбербанком – современных дистанционных способах обслуживания, бесконтактной оплате товаров и услуг, биометрических технологиях.

- Сбербанк и БГУ связывает многолетний опыт сотрудничества, - отмечает управляющий Бурятским отделением Сбербанка Антон Соколов. - Многие выпускники университета работают в нашей команде. Студенты вуза также имеют возможность проходить практику в нашем молодежном офисе. Открытые лекции дают возможность расширить понимание студентов современной банковской системы, помогают сделать правильный выбор при трудоустройстве и лучше подготовить себя к будущей профессии.