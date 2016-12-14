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Иркутский филиал ПГК увеличил объем перевозок в полувагонах в 1,5 раза

В ноябре 2016 года Иркутский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез 412 тыс. тонн грузов в полувагонах, на 32% увеличив показатель аналогичного периода прошлого года.

Грузооборот в указанном сегменте увеличился в 1,5 раза и составил 399 млн тн-км. Доля ПГК в общем объеме перевозок в полувагонах по Восточно-Сибирской (ВСЖД) и Забайкальской (ЗабЖД) железным дорогам выросла с 9% до 10%.

Основную номенклатуру перевозимых в полувагонах грузов составили каменный уголь, лесные грузы.

Положительная динамика обусловлена увеличением потребностей грузоотправителей в перевозках угля в адрес предприятий региональной энергетики и ЖКХ, а также лесных грузов из Восточной Сибири.

В частности, в ноябре текущего года отправки твердого топлива с ВСЖД и ЗабЖД увеличились к аналогичным показателям прошлого года в 1,5 раза, до 305 тыс. тонн, лесных грузов – в 1,6 раза, до 37 тыс. тонн. Кроме того, в 1,3 раза, до 46 тыс. тонн, выросли перевозки номенклатуры «прочие грузы» – химикаты, огнеупоры, соль.

Рост объемов внутрироссийских перевозок в полувагонах составил в 1,4 раза, до 352 тыс. тонн. Объем экспортного грузопотока увеличился на 17%, до более 48 тыс. тонн. Импортные перевозки сократились на 50%, до 11 тыс. тонн.

Грузы следовали со станций ВСЖД и ЗабЖД в адрес грузополучателей Восточной Сибири, Забайкальского края, Дальнего Востока, а также на экспорт – в страны СНГ, Монголию, Китай.

Для справки: АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В оперировании ПГК – около 170 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.

ПГК входит в железнодорожный дивизион международной транспортной группы Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding). Помимо железнодорожных активов, группа объединяет стивидорные компании на Северо-Западе и Юге страны и крупные российские судоходные активы.