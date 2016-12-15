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Иркутяне стали больше тратить на продукты и меньше – на непродовольственные товары

Экономический кризис отразился на структуре потребительских расходов населения Иркутской области. По данным Иркутскстата, жители региона стали больше тратить на продукты питания, а расходы на непродовольственные товары сократили.

В 2007 году самой большой расходной статьей у жителей Иркутской области были непродовольственные товары – на них приходилось более 46%. На продукты питания уходило 26,4%, на оплату услуг – 23,8%. Также иркутяне позволяли себе питаться вне дома (2% расходов) и покупать алкогольные напитки (1,6%).

За десять лет структура потребительских расходов заметно изменилась. В 2016 году расходы на оплату услуг выросли почти до 26%, на продукты питания – до 34%. А вот на покупке алкоголя жители Приангарья стали экономить: доля сократилась до 1,2%. Сильнее всего пострадала статья расходов на непродовольственные товары – по итогам 9 месяцев текущего года, на нее пришлось 36,8%.

Цены на потребительском рынке Иркутской области, тем временем, продолжают расти – пусть и куда более скромными темпами, чем прежде. Так, по данным Иркутскстата, в ноябре продовольственные товары подорожали, в среднем, на 0,7%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,5%.