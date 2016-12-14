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В Прибайкалье два автомобиля провалились под лед

Фото: img-fotki.yandex.ru

Первые происшествия с автомобилями на водных объектах уже зарегистрированы в Прибайкалье.

Ночью 11 декабря на Байкале у острова Хунык провалился под лёд легковой автомобиль Nissan. Глубина в месте провала составила полтора метра.

Днём 4 декабря в районе деревни Кривошапкино Киренского района лесовоз двигался в г. Усть-Кут через реку Лену и на жёсткой сцепке тащил КАМАЗ.

Выехав на лёд вне оборудованной ледовой переправы, лесовоз провалился под лёд передними колёсами. При этом грузовик опрокинулся на бок.

Пострадавших нет.

Пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области сообщает, что безопасным местом выезда автотранспорта на лёд являются только ледовые переправы, освидетельствованные специалистами и разрешённые к эксплуатации. Таких ледовых дорог в Иркутской области на сегодняшний день семь. На Малом Море действующих ледовых переправ нет.