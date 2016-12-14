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Падение курса доллара против рубля не завершилось

Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 44,50 коп. (-0,73%), до 60,60 руб., курс евро – на 54,00 коп. (-0,83%), до 64,93 руб.

Центральный банк России с 14 декабря понизил официальный курс доллара США к рублю на 51,14 коп., до 61,069 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 64,9774 руб., что ниже предыдущего дня на 9,46 коп.

Торги на Московской бирже открылись ростом по доллару и евро. Курса доллар/рубль с открытия торговой сессии достиг уровня 61,35 руб., евро/рубль – отметки 65,14 руб. Их повышение остановила подорожавшая нефть сорта Brent до $56,41.

На американской сессии укрепление национальной валюты возобновилось при снижающихся ценах на нефть. В преддверии заседания FOMC (среда) курс доллара отступил к уровню 60,47 руб., курс евро – к 64,27 руб. Покупатели валюты были в недоумении. Скорее всего, российский рубль отреагировал укреплением на решение Д. Трампа назначить Рекса Тиллерсона новым госсекретарем США, который сейчас возглавляет частную нефтедобывающую компанию ExxonMobil. Если Сенат одобрит его кандидатуру, он займет место Джона Керри. Стоит отметить, что Тиллерсон награжден российским орденом Дружбы за вклад в развитие американо-российских отношений. Его назначение повышает вероятность снятия санкций против России.

На торгах в Азии нефть торгуется в минусе. За баррель Brent дают $55,03 (-0,46%). Снижение цены вызвано опубликованным отчётом Американского института нефти (API). Согласно еженедельными данным, запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 4,68 млн баррелей.

В ожидании публикации официального отчета Минэнерго США, данные API будут оказывать давление на нефть до вечера. Однако при снижающихся нефтяных котировках, рубль против доллара может остаться торговаться на уровне 60,60 руб. или проверить территорию в зоне 60,00-60,25 руб. У рубля в первой половине дня будет поддержка от Минфина РФ. Ведомство 14 декабря планирует разместить на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 45 млрд рублей.

На американской сессии все внимание трейдеров будет направлено на заседание FOMC. Согласно данным CME Group, вероятность повышения процентной ставки ФРС США оценивается рынком в 95,4%. Повышение ставки рынком учтено, поэтому реакция будет на заявления Дж. Йеллен. Если ФРС откажется повышать ставку, доллар рухнет по всему рынку, рубль быстро пройдёт отметку в 60 руб.

Падение доллара ещё не завершилось. Перед откатом должно сформироваться ещё одно основание в районе 60 руб.

Владислав Антонов, аналитик Альпари