Россияне признались, что плохо разбираются в финансовых продуктах

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Россияне признались, что плохо разбираются в финансовых продуктах30 декабря 2016
Треть россиян считают, что во многих финансовых услугах трудно разобраться. Сложнее всего для их понимания инвестиционные продукты. Так показали результаты всероссийского опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ.
33% опрошенных признались, что существует много финансовых услуг, в которых сложно разобраться непрофессионалам. Такое мнение чаще высказывали люди постарше (24-27% в группе 18-34-летних против 33% опрошенных 45-59 лет и 46% среди пенсионеров). До 38% респондентов считают, что во многих финансовых услугах можно разобраться самостоятельно. Меньше четверти россиян (23%) считают, что большинство услуг на рынке вполне понятны. Так отвечают в основном 25-34-летние (27%) и опрошенные с высшим образованием (29%).
Наиболее сложно даются россиянам инвестиционные финансовые услуги: 41% опрошенных полагают, что в них разобраться труднее всего. На втором месте по сложности оказались кредитные продукты, которые назвали 18% опрошенных.
Каждый десятый не знает, что такое микрозайм (10%), еще 8% считают сложным разобраться со страховыми услугами. Наиболее доступными для понимания россиян из предложенного списка оказались вклады и банковские карты.
Имаева Гузелия, генеральный директор Аналитического центра НАФИ, комментирует: «Финансовые рынки развиваются стремительно, как со стороны продуктового предложения, так и технологий. Обычному человеку заведомо трудно успеть за происходящими изменениями. Чтобы избежать данного дисбаланса, игрокам финансового рынка нужно пересмотреть принципы взаимоотношения с потребителями. «Упрощай и обучай!» — вот формула, которая в корне может изменить качество взаимоотношений с текущими и потенциальными клиентами».