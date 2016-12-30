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Россияне признались, что плохо разбираются в финансовых продуктах

Треть россиян считают, что во многих финансовых услугах трудно разобраться. Сложнее всего для их понимания инвестиционные продукты. Так показали результаты всероссийского опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ.

33% опрошенных признались, что существует много финансовых услуг, в которых сложно разобраться непрофессионалам. Такое мнение чаще высказывали люди постарше (24-27% в группе 18-34-летних против 33% опрошенных 45-59 лет и 46% среди пенсионеров). До 38% респондентов считают, что во многих финансовых услугах можно разобраться самостоятельно. Меньше четверти россиян (23%) считают, что большинство услуг на рынке вполне понятны. Так отвечают в основном 25-34-летние (27%) и опрошенные с высшим образованием (29%).

Наиболее сложно даются россиянам инвестиционные финансовые услуги: 41% опрошенных полагают, что в них разобраться труднее всего. На втором месте по сложности оказались кредитные продукты, которые назвали 18% опрошенных.

Каждый десятый не знает, что такое микрозайм (10%), еще 8% считают сложным разобраться со страховыми услугами. Наиболее доступными для понимания россиян из предложенного списка оказались вклады и банковские карты.

Имаева Гузелия, генеральный директор Аналитического центра НАФИ, комментирует: «Финансовые рынки развиваются стремительно, как со стороны продуктового предложения, так и технологий. Обычному человеку заведомо трудно успеть за происходящими изменениями. Чтобы избежать данного дисбаланса, игрокам финансового рынка нужно пересмотреть принципы взаимоотношения с потребителями. «Упрощай и обучай!» — вот формула, которая в корне может изменить качество взаимоотношений с текущими и потенциальными клиентами».