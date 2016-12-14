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РУСАЛ начинает поставлять алюминий на новый сегмент внутреннего рынка – для интерьера трамваев

ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, участвует в создании первого в истории транспортного машиностроения РФ алюминиевого интерьера для трамвая. Полностью выполненный из алюминия интерьер трамвая является принципиально новым сегментом внутреннего рынка с высоким потенциалом роста.

Осенью 2016 года компания «Трансмашхолдинг» выиграла конкурс на поставку в 2017-2019 гг. 300 трамваев «Витязь-М» для транспортной системы Москвы. Производство трамваев будет осуществлять «ПК Транспортные Системы». Поставлять комплексные интерьеры – ООО «Красноярские машиностроительные компоненты».

Для изготовления алюминиевых интерьеров металл входящего в состав РУСАЛа Красноярского алюминиевого завода будет поставляться на Красноярский металлургический завод, где производится экструдированный профиль. Затем алюминиевая продукция отправится на переработку на предприятие «Красноярские машиностроительные компоненты».

Согласно подсчетам РУСАЛа, на создание алюминиевого интерьера для 300 трамваев потребуется 500 тонн металла.

«Создание алюминиевого интерьера для трамваев является прецедентом для широкого внедрения алюминия в большинстве секторов транспортного машиностроения, примером роста экспортного потенциала российских предприятий, реального примера импортозамещения, – отметил Роман Андрюшин, директор по сбыту в России и СНГ ОК РУСАЛ. – Ведутся переговоры с рядом европейских производителей трамваев о поставке интерьеров, выполненных из алюминия».

Справка:

ООО «Красноярские машиностроительные компоненты» – разработчик и поставщик продукции из алюминия для предприятий транспортного машиностроения.

ООО «Красноярские машиностроительные компоненты» совместно с «ПК Транспортные Системы» в 2014 году впервые в истории российского машиностроения создали одновагонные трамваи 71-911 и 71-911Е «Сити Стар» с полностью алюминиевым интерьером. В настоящий момент эти трамваи эксплуатируются в Твери и Ростове-на-Дону. В 2015 году был разработан и представлен трехвагонный трамвай «Витязь-М», который эксплуатируется в Санкт-Петербурге и Краснодаре.

РУСАЛ (www.rusal.ru) – лидер мировой алюминиевой отрасли. В 2015 году на долю компании приходилось около 7% мирового производства алюминия и 7% глинозема. В компании работают около 61 000 человек. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее. Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486). Глобальные депозитарные акции, представляющие обыкновенные акции РУСАЛа, торгуются на Профессиональной площадке биржи Euronext в Париже (согласно Положению S, торговый код: RUSAL; согласно Правилу 144A, торговый код: RUAL). Обыкновенные акции РУСАЛа и российские депозитарные расписки, выпущенные на акции компании, торгуются на Московской бирже (торговые коды RUAL и RUALR соответственно).