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«Ростелеком» продлил программу бесплатной телефонизации ветеранов в Сибири

«Ростелеком» в Сибири до конца 2017 года продлевает Программу по бесплатной телефонизации ветеранов Великой Отечественной войны.

В рамках Программы инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также лицам, приравненным к данным категориям граждан, компания предоставит 100% скидку на подключение к сети местной телефонной связи. Льготными условиями можно воспользоваться в любом из населенных пунктов Сибирского федерального округа, где располагается телефонная сеть «Ростелеком».

«Ростелеком» ведет планомерную работу по подключению стационарных телефонов для ветеранов с 2005 года, однако в связи с переездом в новостройки и частный сектор, выездом за пределы региона, появляются новые заявки на подключение домашнего телефона, которые также оперативно исполняются. В течение всего периода действия Программы компания на 100% удовлетворила поступившие заявки от участников ВОВ, живущих в Сибирском федеральном округе, при этом все расходы на установку телефона компания берет на себя.

В ходе реализации Программы во многих случаях «Ростелеком» разрабатывает уникальные технические решения для организации связи в частном секторе, в удаленных от центров населенных пунктах. В тех районах, где нет возможности проложить проводные линии связи и установить стационарный телефон, «Ростелеком» использует беспроводную телефонную связь. Большинство квартир ветеранов телефонизируются в течение 1-2-х недель со дня получения заявления.

«Ростелеком» традиционно поддерживает ветеранов Великой Отечественной, мы относимся к этой задаче, как к нашей почетной обязанности, – отмечает Вице-президент – директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин. - Заявки на установку телефонов продолжают поступать, поэтому мы приняли решение продолжить проведение данной социальной акции и в течение текущего года полностью их отработать».

Заявки на установку телефонов для ветеранов принимаются в офисах продаж и обслуживания компании на всей территории Сибири при наличии удостоверения ветерана и документов, подтверждающих право владения и пользования помещением, дополнительную информацию можно получить по телефону 8-800-1000-800.