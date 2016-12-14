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Региональные власти поделились планами модернизации трех иркутских стадионов

Вход на игры Первенства мира по хоккею с мячом среди девушек в Иркутске, который пройдет с 22 по 26 февраля 2017 года, будет бесплатным. Об этом сегодня Губернатору Иркутской области Сергею Левченко сообщил президент Федерации по хоккею с мячом в Иркутской области Владимир Матиенко.

По словам президента Федерации, уже определено место проживания в Иркутске судей и членов команд, приехавших для участия в чемпионате. Подтвердили свое участие команды Норвегии, Финляндии, Швеции, России и Китая. Разработаны образцы сувенирной продукции с эмблемой Первенства – значки, брелки, ручки, магниты, футболки.

– Вход будет бесплатным, чтобы максимальное количество иркутян могли посетить игры Первенства, а также, чтобы на стадионы могли организованно ходить школьники в сопровождении своих учителей физкультуры или классных руководителей, - подчеркнул Владимир Матиенко. По его словам, первая игра между командами России и Швеции состоится сразу после церемонии открытия на стадионе «Труд».

Кроме того, участники встречи обсудили подготовку спортивной инфраструктуры к проведению Чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужчин в 2019 году. Сергею Левченко был представлен предварительный план модернизации стадионов. В частности, планируется приобретение ледоукладочных (заливочных) машин, ремонт раздевалок Дворца спорта «Труд», ремонт прилегающей территории стадиона «Труд», ремонт стадиона «Строитель».

Как отметил министр спорта Иркутской области Илья Резник, отдельное внимание предполагается уделить модернизации освещения стадионов. На «Труде» необходимо провести замену кабельных трасс освещения мачт, на «Рекорде» реконструировать освещение, добавить прожекторы и укрепить осветительные мачты, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.