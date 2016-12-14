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В Иркутской области стартовал месячник качества и безопасности пиротехнической продукции

В Иркутской области с 15 декабря 2016 года по 15 января 2017 года пройдет месячник качества и безопасности пиротехнической продукции. Об этом сообщил руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Сергей Петров.

Мероприятие проводится в целях обеспечения качества и безопасности пиротехнической продукции, пресечения несанкционированной торговли, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

В период проведения месячника для жителей региона будет работать «горячая линия». По телефону 8 (3952) 24-08-74 специалисты службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней) будут принимать звонки от населения по фактам продажи некачественной продукции, а также о местах несанкционированной торговли.