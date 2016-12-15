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"Когда наступает прилив, всплывают все лодки"

Главный специалист отдела анализа рынков «Открытие Брокер» Алексей Павлов принял участие в онлайн-конференции «Российские банки в 2016 году: восстановление и стабильность». Эксперт отмечает постепенное восстановление банковского сектора на фоне выхода российской экономики из рецессии. В 2017 году отечественная банковская система может продемонстрировать уверенный рост основных показателей.

По оценкам Банка России, в 2016 году банковская система страны вышла на нормальный режим генерирования прибыли и маржи. По итогам 10 месяцев 2016 года чистая прибыль банков составила 714 млрд рублей, увеличившись в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам 2016 года Центробанк РФ ожидает увеличение полученной банковской системой чистой прибыли до 800-900 млрд рублей. В то время как крупнейшие банки демонстрируют улучшение финансовых показателей, ряд крупных и средних кредитных организаций демонстрируют снижение прибыльности.

Говорить о разрастании кризиса, по мнению главного специалиста отдела анализа рынков «Открытие Брокер» Алексея Павлова, не следует: «Скорее, мы сейчас наблюдаем медленное восстановление на фоне выхода экономики РФ из рецессии». По прогнозу аналитика, продолжение роста прибыли в банковской системе вполне реально и в 2017 году: «Только не ждите, что она опять вырастет в три раза».

Консолидация в банковском секторе продолжится, однако вряд ли затронет крупнейших участников финансовой системы. «Изначально это (отзыв банковских лицензий – прим.) действительно был поход против обнальщиков и иже с ними, – считает г-н Павлов. – Однако со временем регулятор вошел в раж, так что сегодня под каток попадают не только недобросовестные финансовые институты. А по поводу банков из ТОП-10 – маловероятно. Хотя бы потому, что очень дорого».

Российский фондовый рынок уже недешёв, утверждает г-н Павлов. Динамика привилегированных акций крупнейшего российского банка – Сбербанка, будет на уровне рынка. При этом на перспективы акций другого крупного госбанка, «ВТБ», эксперт смотрит без особого оптимизма: «Если вы гонитесь за дивидендами, то акции “ВТБ” – не та история, которая вам нужна». При этом динамика акций «ВТБ» в последнее время объясняется в большей степени ростом за индексами, и «особых чудес» от данных бумаг г-н Павлов не ожидает.

Будущее акций «Промсвязьбанка» в 2017 году аналитик оценивает умеренно позитивно: «Когда наступает прилив, всплывают все лодки. С этой точки зрения и у акций “ПСБ” есть шансы на рост в следующем году. Но среди фаворитов лично я их не вижу. Ибо отчётность у банка пока не самая лучшая, да и ликвидность бумаг очень низкая».