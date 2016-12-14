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Дмитрий Бердников: В Иркутске продолжится создание условий для развития инновационных компаний

В Иркутске продолжится создание условий для развития инновационных компаний. Об этом на заседании Совета по предпринимательству и инновационной деятельности сообщил мэр города Иркутска Дмитрий Бердников.

Как отметил начальник департамента развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Иркутска Евгений Семенов, в 2016 году администрацией Иркутска проведена масштабная работа с учеными по созданию бизнес-идей из перспективных научных разработок. Проекты являются базой для создания в городе высокотехнологичных предприятий, они были представлены для участия в федеральном конкурсе для технологических компаний и стартапов GenerationS. Всего от города была направлена 421 заявка. В результате Иркутск стал победителем в номинации «Центр российского хайтека».

- Потенциал для развития инновационных компаний в нашем городе один из самых высоких в стране , - отметил Евгений Семенов. Для максимального использования имеющихся возможностей необходимо сформировать специализированную инфраструктуру, которая должна включать в себя: систему подготовки кадров в соответствии с потребностями инновационных компаний; индустрию венчурных инвестиций; инновационную инфраструктуру (технопарки, инкубаторы, акселераторы, офисы трансфера технологий и др.) .

Глава города поручил создать рабочую группу и разработать дорожную карту по организации на территории города необходимой инфраструктуры.

- Мы добились того, чтобы 30 % налогов, взимаемых по упрощенной системе налогообложения, оставались в городе. Для Иркутска эта сумма составит порядка 700 миллионов рублей. Эти налоги поступают в основном от предприятий малого и среднего бизнеса. Наша задача – стимулировать развитие этого сектора экономики. Нужно создавать благоприятные условия: уменьшать административные барьеры, оперативно реагировать на проблемы предпринимателей и максимально быстро их решать , – отметил мэр.

В заседании Совета по предпринимательству и инновационной деятельности приняли участие руководители предприятий среднего и малого бизнеса, представители науки и общественности, депутаты городской Думы. Это было первое заседание, проведенное в новом формате, который позволит работать по проектному принципу. Теперь для решения конкретных проблем и вопросов, которые поступают в адрес Совета, будут создаваться проектные группы из экспертов в той или иной сфере. О таком проектно-ориентированном подходе объявил Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Ранее Совет по предпринимательству собирался один-два раза в год. Переход к новому формату позволит организовывать рабочие сессии намного чаще, что позволит решать проблемы предпринимателей более оперативно и эффективно, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.