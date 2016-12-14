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Иркутянин стал жертвой мошенников, приобретая товар на «сайте-двойнике»

Житель Иркутска перевёл аферистам более 56 тысяч рублей, приобретая ноутбук на сайте-двойнике.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, накануне в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от 44-летнего мужчины. Со слов заявителя, на одном из интернет-ресурсов он заказал ноутбук, однако товар по истечению длительного времени так и не пришёл.

Как установили оперативники, иркутянин стал жертвой обмана. Мошенники создали страницу-клон оригинального сайта по продаже цифровой техники. На ресурсе они указали свои координаты банковского счёта в надежде на то, что кто-либо из пользователей сделает заказ. Именно на эту уловку злоумышленников и попался житель областного центра.