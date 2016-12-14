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Более 35 млн рублей будет направлено в 2017 году на капитальный ремонт областных учреждений культуры

На капитальный ремонт государственных учреждений культуры Иркутской области в 2017 году из областного бюджета будет направлено 35,4 млн. рублей. Об этом 14 декабря сообщила министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич на пресс-конференции, посвященной итогам работы в уходящем году.

- Капитальный ремонт областных учреждений мы уже завели в бюджет. Несмотря на все сложности, было принято решение проводить ремонт 20-ти областных учреждений культуры из 29, подведомственных министерству, – рассказала Ольга Стасюлевич.

Крупная часть запланированных средств – 8 млн. рублей – будет потрачена на капитальный ремонт Иркутского областного музыкального колледжа им. Фридерика Шопена. На эти деньги будут заменены оконные блоки и двери 2 и 3 этажей, проведен капитальный ремонт стропильной системы крыши и кровли здания, системы теплоснабжения. Кроме того, около 3,5 млн. рублей предусмотрено на капитальный ремонт кровли, канализации и фасада в Иркутском областном театре кукол «Аистенок». Следует отметить, что последний раз здание частично ремонтировали более 10 лет назад.

Также в перечень объектов вошли Иркутский музыкальный театр им. Н.М. Загурского, Иркутский драматический театр им. Н.П. Охлопкова, Черемховский драматический театр им. В.П. Гуркина, Иркутский театр юного зрителя им. А.Вампилова, Иркутский областной краеведческий музей, Иркутский музей декабристов, Иркутское художественное училище им. И.Л. Копылова, Областной колледж культуры и другие.

Как отметила Ольга Стасюлевич, в 2016 году в Иркутском драматическом театре им. Н.П. Охлопкова за счет средств областного бюджета был проведен текущий ремонт кровли и капитальный ремонт крыльца камерной сцены, на это потребовалось более 8 млн рублей. Также учреждения культуры ремонтировали благодаря привлечению внебюджетного финансирования. В частности, 334 тысячи рублей поступило на ремонта фондохранилища Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева.

В 2016 году был проведен мониторинг необходимости капитальных ремонтов в учреждениях культуры в муниципальных образованиях. Сейчас специалисты готовят проектно-сметную документацию для уточнения бюджета следующего года. В 2017 году в рамках государственной программы «Развитие культуры» на 2014-2018 годы из областного и местного бюджета будет профинансирован капитальный ремонт здания кинотеатра «Шахтер» в Черемхово. По результатам экспертизы сметы стоимость объекта составляет 16, 4 млн. рублей, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.